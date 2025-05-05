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Yaşam

Mersin'de öğrenciler deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını temizledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı ve kum zambaklarının yetiştiği kumsalda temizlik yaptı.

Serkan Avci, Aleyna Coşkun  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Mersin'de öğrenciler deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını temizledi Fotoğraf: Aleyna Coşkun/AA

Mersin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce yarın düzenlenecek "Dezenformasyon ve Korunma Yolları Mersin Çalıştayı" kapsamında kente gelen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinden (MEÜ) 45 öğrenci ile akademisyenler, Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

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MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene Üzdiyen, deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı ve kum zambaklarının yetiştiği enstitü kumsalı hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Daha sonra kumsalda temizlik yapan öğrenciler, topladıkları atıkları poşetlere doldurdu.

Etkinlik, dron ile görüntülendi.

Temizlik çalışmaları kaplumbağalar ve kum zambakları için önem taşıyor

Prof. Dr. Üzdiyen, gazetecilere, 3,5 kilometrelik yuvalama alanında önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Temizlik çalışmalarının, yuvalama başlangıcında deniz kaplumbağalarının koşullarını kolaylaştırdığını belirten Üzdiyen, "Canların rahatlıkla kumsala çıkması ve sonrasında yavruların tekrar denize dönerken herhangi bir problemle karşılaşmalarını önlemek için temizlik çalışması yapıyoruz." dedi.

Üzdiyen, kum zambaklarının da yetiştiği alanı koruma faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

ÇÜ İletişim Kulübü Başkanı Furkan Kıtır da sahildeki çöpleri toplayarak ekosistem için faydalı bir çalışma yaptıklarını anlattı.

ÇÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü yüksek lisans öğrenci Cennet Büyükgençoğlu da etkinlik sayesinde doğaya karşı daha duyarlı hale geldiklerini, temizlik yaparak çevre bilincini artırma mesajı verdiklerini söyledi.

Kanlı Divane Antik Kenti ve Cennet-Cehennem obruklarını gezdiler

Etkinliğin ardından öğrenciler, Kanlı Divane Antik Kenti ve Cennet-Cehennem obruklarını gezdi.

Ziyaret ettikleri tarihi ve turistik merkezler hakkında bilgi alan öğrenciler, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Etkinliklere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ve TRT Adana Bölge Müdürü Fatih Doğru da katıldı.

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