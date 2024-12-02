Dolar
34.71
Euro
36.51
Altın
2,647.24
ETH/USDT
3,621.00
BTC/USDT
95,700.00
BIST 100
9,627.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar ve sis manzarası görüntülendi

Sinop'ta Çangal Dağı'nda kar ve sis, güzel manzaralar oluşturdu.

Ahmet Can Akyol  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar ve sis manzarası görüntülendi Fotoğraf: Ahmet Can Akyol/AA

Sinop

Ayancık ilçesi yakınlarındaki 1600 rakımlı Çangal Dağı, kış aylarında doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Kentin önemli turizm alanlarından Akgöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde barındıran Çangal Dağı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Beyaz örtüye eşlik eden sis dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1900'den sonra meydana gelen depremlerde 150 bine yakın kişi hayatını kaybetti
"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda ülkelerin tecrübeleri konuşuldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Çocuk Yuvası'nda bebek satışı skandalı" iddialarına yanıt
DMM, "Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi" iddiasını yalanladı
"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda telif hukuku konuşuldu

Benzer haberler

Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar ve sis manzarası görüntülendi

Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar ve sis manzarası görüntülendi

Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı beyaza büründü

Çalıkuşu'nun köyü Zeyniler'e çöken sis dronla görüntülendi

Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi

Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi
Malatya'da karla kaplanan Sürgü Barajı dronla görüntülendi

Malatya'da karla kaplanan Sürgü Barajı dronla görüntülendi
Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet