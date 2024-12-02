Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar ve sis manzarası görüntülendi
Sinop'ta Çangal Dağı'nda kar ve sis, güzel manzaralar oluşturdu.
Sinop
Ayancık ilçesi yakınlarındaki 1600 rakımlı Çangal Dağı, kış aylarında doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.
Kentin önemli turizm alanlarından Akgöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde barındıran Çangal Dağı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Beyaz örtüye eşlik eden sis dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.