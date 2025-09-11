Dolar
logo
Yaşam

Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nın zirve kısımlarına kar yağdı.

Fatih Çekim  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Fatih Çekim/AA

Ağrı

Kentin bazı yüksek noktalarında soğuk hava etkili oldu.

Ağrı Dağı'nın zirve kısımları da kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar örtüsü güzel manzaralar oluşturdu.

