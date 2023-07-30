Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,875.70
BTC/USDT
29,321.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir-Çeşme otobanında yanan bir otomobilden sıçrayan alevler, orman yangınının çıkmasına neden oldu. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
logo
Yaşam

Selimiye'nin "Beyaz imamı" son yolculuğuna Selimiye'den uğurlandı

Tepeden tırnağa beyaz kıyafetler tercih etmesi nedeniyle "Beyaz imam" olarak tanınan Selimiye Camisi emekli imam hatibi Nadi Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Salih Baran, Gökhan Balcı  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Selimiye'nin "Beyaz imamı" son yolculuğuna Selimiye'den uğurlandı

Edirne

Kalp krizi sonucu önceki gün vefat eden 83 yaşındaki Nadi Ersoy için emekli olduğu Selimiye Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye katılan Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Nadi Ersoy'a Allah'tan rahmet diledi.

Ersoy ile 1997 yılında merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde göreve başladığında tanıştıklarını belirten Kaan, "Bize Selimiye Camisi'ni tanıtmıştı, daha sonra değişik vesilelerle görüşmüştük. Renkli bir kişiliğe sahipti." dedi.

Selimiye Camisi emekli müezzini Yusuf Karabıyık da Ersoy'un, giydiği süt gibi beyaz takım elbiselerle tanındığını belirterek, "İnşallah kabri pür nur, makamı da süt gibi beyaz olsun." temennisinde bulundu.

Namaz sonrası Ersoy'un cenazesi, Avarız köyü mezarlığında toprağa verildi.

41 yıl Selimiye'de hizmet etti

Tepeden tırnağa beyaz kıyafet tercihi nedeniyle Edirneliler tarafından "beyaz imam" ya da "beyaz giyen bisikletli imam" olarak tanınan Ersoy, "aşk" olarak tarif ettiği Selimiye Camisi'nden, emekli olduktan sonra da kopamadı.

Müezzinlikle başlayıp, imamlıkla ömrünün 41 yılını Selimiye Camisi'nde geçiren Ersoy, hayatı boyunca farklı bir imam portresi çizmişti.

Beyaz kıyafetler içerisinde bisikletle yolculuk yapan Ersoy, devlet erkanının Selimiye ziyaretlerinde camiyi tanıtması için aranan isim olmuştu.

Ersoy'un Türk Sanat Müziği'ne ilgisi nedeniyle kıldırdığı namazlarda dua ve sureleri makamlı okuması dikkati çekiyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Avrupa seferlerinde gecikme uyarısı
Antalya 8 milyonu aşan turist sayısıyla rekor kırdı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Güvenlik güçleri, şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde nöbette
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Prof. Dr. Küçükaşçı için taziye mesajı

Benzer haberler

Selimiye'nin "Beyaz imamı" son yolculuğuna Selimiye'den uğurlandı

Selimiye'nin "Beyaz imamı" son yolculuğuna Selimiye'den uğurlandı

Belçika Anayasa Mahkemesinden İslami kuruluşlar lehine karar

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet