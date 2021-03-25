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Yaşam

Şehir hayatını bırakıp seracılığa başlayan jeofizik mühendisi talebe yetişemiyor

Uzun yıllar İstanbul'da farklı iş kollarında çalışan jeofizik mühendisi Aziz Tuncer Atalay, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurduğu 5,5 dönüm serada başladığı çilek üretimiyle stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın keyfini çıkarıyor.

Ali Rıza Akkır   | 25.03.2021
Şehir hayatını bırakıp seracılığa başlayan jeofizik mühendisi talebe yetişemiyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çilek serası kuran 58 yaşındaki Jeofizik Mühendisi Aziz Tuncer Atalay, hem stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın hem de üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Tuncer, yıllarca İstanbul'da farklı iş kollarında çalıştı.

Evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelen Tuncer, çocuklarını büyüttükten sonra eşiyle şehir hayatından kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşti.

Tuncer, daha sonra Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelerek tarla satın aldı. Burada çiftçilik yapmaya karar veren Tuncer, yaklaşık 2 milyonluk yatırımla 5,5 dönümlük modern bir sera kurdu. Tuncer, Seydikemer Ziraat Odası'nın da destekleriyle seradaki boruların içinde çilek yetiştirmeye başladı.

Talebe yetişmeye çalışan Tuncer, stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın ve üretim yapmanın tadını çıkarıyor.

"Çileği dalından kopartıp veriyoruz"

Tuncer, AA muhabirine, serayı kurduktan sonra yetiştirilecek ürün konusunda çok düşündüklerini ve çilek yetiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Çileğin diğer ürünlere göre çok hassas olduğunu anlatan Tuncer, "Biz ürettiğimiz ürünü dolaba koyduğumuzda 15 gün bozulmadan duruyor. Sert davranılırsa üç, ıslatılırsa bir gün dayanmıyor. Yıl boyunca bir fidenin yaklaşık 2 kilogram ürün verdiğini gördüm. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 50 tona yakın ürün hasat ediyorum." dedi.

Tuncer, çileğin raf ömrünün kısa olması dezavantaj gibi görünse de ticari olarak avantaj olduğunu vurgulayan Tuncer, "Gelen kişi bana 'Senin çileğini şu fiyata alırım.' diyemiyor. Çileği dalından kopartıp, veriyoruz. Çilek stokta değil, dalında bekliyor. İstanbul'dan bir komisyoncuyla görüştüm. 'Ağabey ne kadar varsa yolla.' diyor. Talebe yetişemiyoruz. Tarım bire yüz veriyor. Daha önceleri inanmıyordum. İşin içine girdikten sonra inandım." ifadesini kullandı.

"Çilek ekonomik olarak daha avantajlı"

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ise Tuncer'in girişimine ilk gününden bu yana destek verdiklerini kaydetti.

Bölgede alternatif üretim olduğunu, çiftçilere de projeyi örnek gösterdiklerini belirten Gümüş, "İlçemizde yaygın olarak üretilen domatese göre çilek ekonomik olarak daha avantajlı. Çileğin yurt içi tüketimi çok fazla ve domates gibi ihracata bağlı bir ürün olmayınca pazarlanmasında da bir sıkıntı yaşanmıyor." diye konuştu.

Gümüş, oda olarak alternatif ürünler yetiştirmek isteyen tüm çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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