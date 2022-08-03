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Yaşam

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde "Yabancılar İçin Türkçe Konuşma Kılavuzu" tanıtıldı

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'te, "Yabancılar İçin Türkçe Konuşma Kılavuzu"nun Boşnakçasını tanıttı.

Kemal Zorlak, Ahmet Nurduhan   | 03.08.2022
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde "Yabancılar İçin Türkçe Konuşma Kılavuzu" tanıtıldı Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Yurt dışındaki kültür merkezleri vasıtasıyla dünyanın farklı coğrafyalarında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile kültür sanat faaliyetleri yürüten YEE'nin hazırladığı kılavuzun Boşnakçasının tanıtımı, başkent Saraybosna'da yapıldı.

Saraybosna YEE Eğitim ve Kültür Sorumlusu Ersin Akbulut, "Türkiye'yi ticaret, sağlık, turizm gibi farklı amaçlar için ziyaret edenlerin Türkçe iletişim kurma ihtiyaçlarının doğduğu bir gerçektir." diye konuştu.

YEE'nin Türkçe kursları ile daha önce bir bağlantısı olmayan kişilerin ihtiyaçlarını gidermek için de çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Akbulut, "Enstitümüzce, Türkçeyi duyma, elindeki metni okuma ve bazı temel kelimeleri öğrenme amaçlı Yabancılar için Türkçe Konuşma Kılavuzu hazırlanmıştır." ifadesini kullandı.

Kılavuzun ilk olarak İngilizce, sonrasında Arapça, Boşnakça, Sırpça, Gürcüce ve Arnavutça olarak hazırlandığını vurgulayan Akbulut, şimdi de Urduca ve Hintçesinin basım aşamasında olduğunu kaydetti.

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