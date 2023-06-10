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Yaşam

Samsun'da emekli marangoz 20 yılda topladığı antika eşyaları dükkanında sergiliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Durgun Yurduseven, 20 yılda topladığı 1500'den fazla antika eşyayı dükkanında sergiliyor.

Emre Dilek  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Samsun'da emekli marangoz 20 yılda topladığı antika eşyaları dükkanında sergiliyor Fotoğraf: Emre Dilek/AA

Samsun

Marangozluk mesleğinden emekli olan 3 çocuk babası 60 yaşındaki Durgun Yurduseven, son 20 yılda ailesinden kalan ve yakınları ile arkadaşlarından edindiği antikaları "Sanat Kervanı" adını verdiği dükkanında bir araya getirdi.

Yurduseven, saman ayırma aleti, radyo, çeşitli boyutlarda bakır kazanlar, kapı kolçakları, kalaycı ustalarının kullandığı körük, gaz lambaları, saban, değirmen taşı gibi tarım aletleri, günlük yaşamda kullanılan ve çeşitli mesleklere özgü 1500'ün üzerindeki antika eşyayı dükkanında sergiliyor.

Durgun Yurduseven, AA muhabirine, 35 senelik çalışma hayatının ardından emekli olduğunu, antika eşyalara merak saldığını söyledi. Yurduseven, "Emekli olmadan önce de antika eşya toplardım. Emekli olduktan sonra tamamen antikaya yöneldim. Babadan, dededen kalma malzemelerim vardı. 20 yıldır eşten dosttan eskiyi andıran ne varsa topladım." dedi.

Açtığı dükkanda antikalarını sergilediğini dile getiren Yurduseven, "Buradan herhangi bir maddi beklentim yok. Vatandaşımızın gelip gezmesini istiyorum. Neneden, dededen kalma eşyalar var. Burada sergilediğim antikalarda herkesin bir anısı vardır, geçmişimizi anlatıyor. Ben de kendimi oyalıyorum, arkadaşlarla vakit geçiyorum, sohbet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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