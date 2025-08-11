Dolar
Yaşam

Samsun'da Batık Minare çevresi su sporları tutkunlarını ağırlıyor

Samsun'un Bafra ilçesindeki Batık Minare çevresi, hafta sonları su sporları tutkunlarını ağırlıyor.

Emre Dilek  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Samsun'da Batık Minare çevresi su sporları tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1984 ile 1990 yılları arasında Kızılırmak üzerine Derbent Barajı'nın kurulmasıyla Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki 200 civarındaki yapı sular altında kaldı. Eski yerleşim alanından caminin yıkılmayan minaresi su üstünde kalan tek yapı olunca bölge "Batık Minare" olarak adlandırılmaya başlandı.

Batık Minare çevresinde düzenlenen kano gösterileri ve su sporları etkinlikleri, çevre il ve ilçelerden gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin önemli su sporları merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Batık Minare, doğal güzellikleri ve su üzerinde yapılan çeşitli aktivitelerle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, hem spor yapma hem de doğayla iç içe huzurlu zaman geçirme fırsatı buluyor.

Bölge, özellikle kano ve kürek sporları için ideal bir ortam sağlarken, su sporları meraklıları için de yeni bir cazibe merkezi haline geldi.

"Yıl içinde yerli ve yabancı turistleri burada ağırlıyoruz"

Kano antrenörü ve ekstrem sporcu Volkan Karaman, AA muhabirine, Bafra'nın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Batık Minare çevresindeki su sporları etkinliklerinin Bafra'nın tanıtımı için büyük bir fırsat sunduğuna işaret eden Karaman, "Bu tür etkinlikler sayesinde bölgemize gelen turist sayısı her geçen gün artıyor ve Bafra turizmi canlanıyor. Burası su sporları yapmak için elverişli bir bölge. Yıl içinde yerli ve yabancı turistleri burada ağırlıyoruz. Gelen misafirlerimiz kano gezisi yaparak, buranın tarihini de görme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Bafra'nın her yıl Kızılırmak Nehri'nde paraşütten kanoya, bisiklet turlarından doğa yürüyüşüne, dağcılıktan eğlenceye birçok etkinliğin yapıldığı Kapıkaya Fest'e ev sahipliği yaptığına işaret eden Karaman, kentte son yıllarda su sporlarının gelişim gösterdiğini dile getirdi.

Su sporları ile kent turizmine katkı sunduklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Her geçen gün artan su sporları uluslararası alanda popülerliğini artırdı. Su sporları Bafra Belediyesi tarafından da destekleniyor. Bu yıl da Kapıkaya Fest ilk defa desteklendi. Herkesi Batık Minare'ye bekleriz. Yılın her ayı buradayız."

