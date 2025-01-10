Dolar
35.41
Euro
36.53
Altın
2,678.93
ETH/USDT
3,303.10
BTC/USDT
94,886.00
BIST 100
10,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Yaşam

Şam'daki Emevi Camisi'nin halısı yün ve bordo renk olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi için halıları yapmaya başladıklarını, yüzde 100 yün ve bordo renk olacak halıların ilk teravihe yetişeceğini söyledi.

Mehmet Akif Parlak  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Şam'daki Emevi Camisi'nin halısı yün ve bordo renk olacak

Gaziantep

Şahin, AA muhabirine, Emevi Camisi'nin halılarının yenilenmesi için önce devletten izin aldıklarını, ardından nasıl bir model çalışacaklarına ilişkin bir kurul oluşturduklarını söyledi.

Söz konusu kurulun içinde Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile daha önce Mescidi Aksa'nın halılarını yenileyen halı firmalarının olduğunu aktaran Şahin, Gaziantep Müftülüğü ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de bu anlamda düşüncelerini aldıklarını anlattı.

Renk ve deseni Cumhurbaşkanı Erdoğan seçti

Malzemenin nasıl olması gerektiği konusunda ortak karar aldıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Burada yüzde 100 yün olmasına karar verdik çünkü cami çok kıymetli. Hangi renk, hangi desende olacak? Bu alternatifleri çalıştıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'e bildirdik, o da Sayın Cumhurbaşkanımıza iletti. Cumhurbaşkanımız, bu alternatiflerden beğendiği deseni bize söyledi. Biz Suriye'deki Türk Büyükelçisine bunları attık. Sonra da kendi teknik heyetimizi hem Şam Büyükelçimize hem de karşı tarafın bu işten sorumlu Bakanına gönderdik. Yaptığımız çalışmaları anlattık. Onlar da yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını söylediler ve onayladılar."

İlk teravihe yetiştirilecek

Şahin, caminin tarihi dokusuna uygun hazırlanacak halılar için kolları sıvadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 yün ve çok özel halı olduğu için bordo renkli malzemenin hemen üretilmesi gerekiyor. Şu an Halıcılar Birliğimiz malzeme üretmeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bilgisi dahilinde... Yani devlet onayı alındı. Sektör buna hazırlandı. Biz de belediye olarak lojistikçiyiz ve uygulamacıyız, caminin özellikle avizelerin temizlemesinden mermerlerin temizlenmesine, halının döşenmesine... Çok özel cami olduğu için camide büyük mermer direkler var, onların arası nasıl döşenecek? Bir mühendislik, bir mimari bakış gerekiyordu. Heyet bunun fotoğraflarını aldı. Kendi çalışmasını yaptı. İlk toplantımızın sonunda bismillah dedik ve çalışmaya başladık. Sektör heyecanlı, bizim arkadaşlarımız heyecanlı. İnşallah ilk teravihe yetişecek şekilde camimizin halılarını yapmaya başladık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de şirketlerin yüzde 78'i yapay zeka becerilerine sahip çalışanları işe almayı planlıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirlerini ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü
Menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı
Yazar Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda tam 31 puanlık gerileme kaydedildi

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti

Şam'daki Emevi Camisi'nin halısı yün ve bordo renk olacak

Şam'daki Emevi Camisi'nin halısı yün ve bordo renk olacak
AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Ateş ve Işık"ı seçti

AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Ateş ve Işık"ı seçti
Suriye’den Irak’a Türkiye alan genişletiyor

Suriye’den Irak’a Türkiye alan genişletiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet