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Yaşam

Sakarya'da camiye gelen çocuklar oyun ve hediyelerle ramazan coşkusunu yaşıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde imam Nurettin Aktürk, ramazanın coşkusunu yaşatmak ve camiyi sevdirmek amacıyla teravih namazından sonra çocuklarla oyunlar oynayıp onlara çeşitli hediyeler veriyor.

Mine Yıldırım, Abdülkerim Çalışkan  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Sakarya'da camiye gelen çocuklar oyun ve hediyelerle ramazan coşkusunu yaşıyor Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Sakarya

Bedilkazancı Merkez Camisi'nde 5 yıldır imamlık yapan Aktürk, çocuklara ramazanın manevi duygusunu yaşatmak için salı ve cuma günleri çeşitli oyunlar düzenliyor ve hediyeler veriyor.

Aktürk'le teravih namazından sonra denge kulesi, balık tutmaca, tespih ve mendil kapmaca, meyve sepeti gibi çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, eğlenceli vakit geçiriyor.

"Çocukların caminin atmosferini her zaman hissetmelerini sağlamak gayemiz"

Nurettin Aktürk, gazetecilere, etkinliğe geçen sene ramazanda başladığını söyledi.

Çocuklarla haftada 2 gün oyunlar oynayıp onlara hediyeler takdim ettiğini belirten Aktürk, "Çocukların caminin atmosferini her zaman hissetmelerini sağlamak gayemiz." dedi.

Namaz öncesi çocuklara cami adabından bahsettiğini aktaran Aktürk, namaz sırasında çocukların büyükleri rahatsız etmeden namazlarını kıldığını kaydetti.

Aktürk, etkinlikler sayesinde çocuk camiye gelme oranının arttığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Teravih namazından sonra çocuklarımıza mendil kapmaca, halat çekme gibi oyunlarımızı oynatarak hem geceyi ihya etmiş oluyoruz hem de çocuklarımıza ramazan ayının güzelliğini yaşatmış oluyoruz. Bu sene ramazanın başlarında sayımız belli seviyelerdeydi ama ailelerimizin güzel tepkileri sonucunda bu sayı yükseldi. Çevremizdeki diğer camilere giden çocuklarımız buraya katılmaya başladı, faydasını da gördük."

"Böyle etkinlikler motivasyonumu artırıyor"

12 yaşındaki Dursun Emin Öztürk de teravih namazlarını kaçırmamaya özen gösterdiğini belirterek, "Salı ve cuma günleri hocamız oyun oynatıyor diye bu camiye geliyorum. Hocamız sağ olsun namaz sonrası oyunlar oynatarak daha çok çocuğun buraya gelmesini sağlıyor." diye konuştu.

Teravih namazı için haftada 2 gün başka mahalleden camiye gelen 12 yaşındaki Emir Karahan ise "Bu camide namazdan sonra oyunlar oynadığımız için buraya geliyorum. Diğer günler mahallemde namaz kılıyorum ama salı ve cuma akşamları buraya geliyorum. Böyle etkinlikler motivasyonumu artırıyor, daha istekli geliyorum. İleride müezzinlik yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Sıla Balcı da her camide böyle uygulamaların olmadığını belirterek, kendilerini şanslı hissettiklerini ve mutlu olduklarını kaydetti.

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