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Yaşam

Sakarya kent merkezindeki parklar güz renkleriyle hareketlendi

Sakarya'nın merkezinde bulunan parklara gelenler, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu manzarada vakit geçirdi.

İbrahim Yozoğlu  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Sakarya kent merkezindeki parklar güz renkleriyle hareketlendi Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Sararıp yere dökülen yapraklar arasında yürüyüş yapan insanlar, çimlerin yeşiliyle farklı renklerde yaprakların oluşturduğu ahengi fotoğrafladı.

Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'na gelenler, sonbahar dolayısıyla renk cümbüşünün yaşandığı alanda vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar parktaki oturma alanlarında sohbet etti, bazıları ise yürüyüş yaptı.

Kent sakinleri ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediyesince parkta hizmete açılan uçak kafe ve restoranda yemek yedi.

Özellikle hafta sonları insanların uğrak mekanları arasında yer alan Korucuk Park'ta da güz renkleri güzel görüntüler oluşturdu.

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