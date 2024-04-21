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Yaşam

Sağlık çalışanları iş yorgunluğunu müzikle atıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, yaklaşık 2 senedir, kurdukları koro ve orkestrayla hem iş stresini atıyor hem de düzenledikleri konserlerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Abdullah Özkul  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Sağlık çalışanları iş yorgunluğunu müzikle atıyor

Niğde

Orkestra şefi laboratuvar teknisyeni Burak Atmaca, hayatın yoğunluğundan ve iş stresinden uzaklaşmak için hayalini kurduğu müzik grubunu oluşturma fikrini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki çalışma arkadaşlarına bahsetti.

Arkadaşlarından olumlu yanıt alan Atmaca, doktor, hemşire, tekniker ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan yaklaşık 40 kişilik "Sağlığın Ritmi Korosu"nu kurdu.

Yaklaşık 2 yıldır haftada bir gün İl Sağlık Müdürlüğünde çalan koro, 26 Nisan'da şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bahar Dinletisi" konserini vermeye hazırlanıyor.

Laboratuvar sorumlusu tıbbi biyomkimya uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Durmuş Ayan, AA muhabirine, koronun sağlıkçılardan oluştuğunu anlattı.

Ayan, "Çok keyifli zaman geçiriyoruz. Konserlerimiz keyifli oluyor. Çok büyük emek var. Akşama kadar mesaimizi yapıp akşam da burada provaları gerçekleştiriyoruz. Müzik bize yaşamın bir yerinde var olmayı da gösteriyor. Çünkü hayatın karmaşası içinde kaybolabiliyoruz. Müzikle yaşamı birbirine bağlıyoruz. Müzik bizi o stresten kurtarıyor, bir arınma yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Laboratuvar teknisyeni Burak Atmaca da koroyu pandemiden önce kurmak istediklerini ancak salgın nedeniyle yapamadıklarını dile getirdi.

İlerleyen süreçte müzikle uğraşan çalışma arkadaşlarıyla enstrümanları alarak orkestrayı tamamladıklarını anlatan Atmaca, "Geçen sene güzel bir konser verdik. Sağ olsun yöneticilerimiz de her türlü desteği verdi. Bu, benim yıllardır yapmak istediğim hayalimdi. Arkadaşlarım da buna eşlik etti. Stresli bir ortamda çalışıyoruz, arkadaşlar için de benim için de farklı oldu." diye konuştu.

Atmaca, 2 gitar, keman, kanun, bateri, perküsyon, ney, bağlama, bas gitar ve klavyeyle geniş orkestraya sahip olduklarını ifade ederek, koroda 22 solistin bulunduğunu, bunlardan 11'inin solo eser okuduğunu aktardı.

Daha çok alaturka ve halk müziği söylediklerini, repertuvarlarında eğlenceli eserler bulunduğunu aktaran Atmaca, şunları kaydetti:

"Müziğin iyileştirici bir özelliği var. Müziği yapmak keyifli. Arkadaşlarla yapmak çok çok keyifli. Çok eğlenceli bir ortamımız var. Bizi çok motive ediyor. Bunu arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, çalışırken konuşuyoruz, arkadaşlarımız merak ediyor. Onların merakı bizi daha çok motive ediyor. Bu yola sadece konser yapabilmek için çıktım. Çok sevildi, Niğde'de de sağlık personeli arasında yapılmamış bir şeydi. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Hedef olarak gelecek sene daha güzelini, hep eğlenceli şeyleri yaparak güzel bir konser vermeyi hedefliyoruz. Hedefimiz eğlenmek, eğlendirmek."

Orkestrada davul çalan laboratuvar teknisyeni Barış Bayraktar da sağlık çalışanları olarak yoğun iş temposunda müzik sayesinde hayatlarına tat kattıklarını aktardı.

Hemşire Emine Özkan ise koroya bu sene katıldığını bildirerek, "Hem çalışıp hem de eğlenmek, arkadaşlarla vakit geçirmek çok güzel. Çok keyif duyuyorum. Buraya gelip huzur buluyorum." dedi.

Hastane personeli Fatma Şahin de geçen yıl verdikleri konserin çok beğenildiğini dile getirerek, bu sene de aynı heyecanla konsere hazırlandıklarını anlattı.

Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi Meral Koçer ise "Türkü, şarkı söylemeyi seviyorum. Benim için daha güzel oldu. Ortam çok güzel. Arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.


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