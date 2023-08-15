Dolar
27.05
Euro
29.61
Altın
1,908.75
ETH/USDT
1,844.60
BTC/USDT
29,444.00
BIST 100
7,610.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Safranbolu'da bahçe ve balkonlar "en güzel" olmak için yarışıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması" düzenleniyor.

Ahmet Özler  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Safranbolu'da bahçe ve balkonlar "en güzel" olmak için yarışıyor

Karabük

Safranbolu Belediyesi bünyesinde, kentin estetiğine katkı sağlamak amacıyla yapılan yarışmaya başvurular, 4 Eylül'de sona erecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, "enguzelbalkon@safranbolu.bel.tr" adresinden çevrim içi başvuruda bulunabiliyor.

Sonuçların 10 Eylül'de açıklanacağı yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Dünya Miras Kenti Safranbolu'ya yakışan en güzel balkonlar, bahçeler ve vitrinler ikinci kez yarışmaya hazırlanıyor. 2. en güzel balkon, bahçe ve vitrin yarışması için başlayan başvuru süreci devam ediyor. Şu ana kadar yoğun ilgi gören yarışma için son başvuru tarihi 4 Eylül." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı
Düzce'de köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca yavrusu tedavi altına alındı
'Eylül ayı sonu itibarıyla kısa ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak'
Kütahya'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü
Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Safranbolu'da bahçe ve balkonlar "en güzel" olmak için yarışıyor

Safranbolu'da bahçe ve balkonlar "en güzel" olmak için yarışıyor

Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almak için gün sayıyor

KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlendi

Karabük'te karaca ve yavruları görüntülendi

Karabük'te karaca ve yavruları görüntülendi
Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu
KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlenecek

KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet