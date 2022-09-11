Dolar
18.24
Euro
18.32
Altın
1,717.41
ETH/USDT
1,760.90
BTC/USDT
21,617.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in naaşı Balmoral Kalesi’nden Londra’ya uğurlanıyor.
logo
Yaşam

"Saat doktoru" zanaatını 3 metrekarelik iş yerinde icra ediyor

Edirne'de "saat doktoru" lakabıyla bilinen Recep Tango, çırak olarak başladığı mesleğini 45 yıldır sürdürüyor.

Cihan Demirci   | 11.09.2022
"Saat doktoru" zanaatını 3 metrekarelik iş yerinde icra ediyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Tahtakale Caddesi'ndeki 3 metrekarelik iş yerinde haftanın 7 günü saat tamir eden 54 yaşındaki Tango, mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor.

Saat tamircisi Recep Tango, AA muhabirine, 1977'de babası vefat ettikten sonra eniştesinin yanında mesleğe başladığını söyledi.

Mesleği öğrendikten sonra kendi iş yerini açtığını anlatan Tango, "45 yıldır saat tamir ediyorum. Yıllarca işimi severek yaptım. Şimdi 3 metrekarelik dükkanda çalışıyorum. Tamir edemeyeceğim saat yoktur. Kol saati, duvar saati, fabrika saatleri, antika saat hepsini tamir ediyorum. Edirne'deki fabrikalara saat servis hizmeti de veriyorum." dedi.

İş yerinin küçük olduğuna değinen Tango, şunları kaydetti:

"3 metrekareye insan sığmıyor ama ben hayatımı sığdırdım. Kalfalık, ustalık belgem hepsi var. Mesleğimde iddialıyım. Bu zanaatın son temsilcilerindenim. Bizim ustalarımız çok yaşlandı, biz de onlardan öğrendiğimizi devam ettiriyoruz. Bu işteki Edirne'nin son çırağıyım diyebilirim. Yıllardır aynı işi yaptığım için arkadaşlarımız hep 'saat doktoru' dedi bize. İşimizde usta olduğumuz için iş yerime de bu ismi verdim."

Tango, mesleğinde çırak yetişmediğini belirterek, zanaatını ayakta tutmaya çalıştığını vurguladı.

Gurbetçiler de saatlerini tamire getiriyor

Yaz aylarında işlerinin daha yoğun geçtiğini dile getiren Tango, Edirnelilerin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan saat tamiri için gelenlerin olduğunu söyledi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin de saatlerini tamir için getirdiğini ifade eden Tango, "Gurbetçiler biriktirdikleri bozuk saatleri getirdiler. Almanya'da yaptıramamışlar, çok sayıda saat geldi. Marka saatlerini tamir edip kullanıma hazır hale getirdim. Pili biten, kayışı kopan, saatini kenara koyup yazın tamire getiriyor. Biz de gerekeni yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
İcra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulama 29 adliyede daha başlayacak
Metrobüs kazazedeleri, zararlarının karşılanmasını İBB'den isteyebilir
Diyanet bu yıl fetva almak için iletilen 836 bin soruyu yanıtladı
Demokrasinin unutulmayan kara lekesi: 12 Eylül darbesi

Benzer haberler

"Saat doktoru" zanaatını 3 metrekarelik iş yerinde icra ediyor

"Saat doktoru" zanaatını 3 metrekarelik iş yerinde icra ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet