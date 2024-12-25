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Yaşam

Rize'de boğazına yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Rize'de nefes borusuna yemek kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Fikret Delal  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Rize'de boğazına yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Rize

Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde bir öğrencinin boğazına yemek kaçtı.

Öğrencinin durumunu fark eden öğretmen Kahraman Bayraktar, Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrencisine müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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