Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,579.30
BTC/USDT
105,484.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Rize'nin Asırlık Gelinlikleri" defilesi düzenlendi

Rize'de, tarihi gelinliklerden oluşan "Rize'nin Asırlık Gelinlikleri" defilesi yapıldı.

Fikret Delal  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
"Rize'nin Asırlık Gelinlikleri" defilesi düzenlendi Fotoğraf: Fikret Delal - AA

Rize

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunca alışveriş merkezinde gerçekleştirilen "Rize'nin Asırlık Gelinlikleri" defilesinde, mankenler kentin tarihi asırlık gelinlikleri ile podyuma çıktı.

Toplamda 20 kıyafetin sergilendiği etkinlik, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Koleksiyoner Murat Günaydın, AA muhabirine, bölgedeki gelinlikleri bir araya getirerek defileyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Defilede yer alan gelinliklerin kentin geçmişini yansıttığını anlatan Günaydın, şöyle devam etti:

"Bize bu eski modeller üzerinde çalışmak isteyen, yeni defile işiyle uğraşan kişiler çok oldu. Bugün burada 20 gelinliğimiz sergilendi. Arşivimizde 200'ün üzerinde gelinlik mevcut. Bugün sergilemiş olduğumuz gelinliklerin en eskisi 150-130 yıllık. 1930 yılında Cumhuriyet döneminde kullanılmış olan beyaz gelinlikler. En yeni ürünümüz 70 yıllık diyebiliriz. 30 yıl içerisinde toplamış olduğum ürünleri bugün burada sergiledik."

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Yıldız Genç ise daha önce özel bir organizasyonla mini bir defile yaptıklarını, ilgi görmesi nedeniyle daha geniş kitlelere sunabilecekleri bu defileyi düzenlediklerini belirtti.

Gelinlik giyen modellerden Zeynep Miray Köse de eski gelinlikleri giydikleri için gururlandıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade etti.

Fatma Bilge Uzun ise "Eski gelenekleri bu tür etkinliklerle unutmamış oluyoruz. Unutmaya yüz tutmuş bir sürü değerimiz var. Bunları unutmamamız gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tuzla'da yokuşta duran kamyonun hareket etmesi sonucu 5 araçta hasar oluştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız'a baskı yapıldığı iddiasına soruşturma
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 Mayıs'ı ülke çapında sanatla kutluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı

Benzer haberler

"Rize'nin Asırlık Gelinlikleri" defilesi düzenlendi

"Rize'nin Asırlık Gelinlikleri" defilesi düzenlendi

Rize'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor

ÇAYKUR'da 2025 yaş çay kampanyası açıldı

Rize'de 500 personelin katılımıyla bölgesel sel ve taşkın tatbikatı yapıldı

Rize'de 500 personelin katılımıyla bölgesel sel ve taşkın tatbikatı yapıldı
Japonya'nın ilk "Türk çayı demleme ustası" Yumika Arita, Rize'de çay demledi

Japonya'nın ilk "Türk çayı demleme ustası" Yumika Arita, Rize'de çay demledi
Rize-Artvin Havalimanı nisanda 77 bin 895 yolcuya hizmet verdi

Rize-Artvin Havalimanı nisanda 77 bin 895 yolcuya hizmet verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet