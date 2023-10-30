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Yaşam

"Rafadan Tayfa" Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla buluştu

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Rafadan Tayfa" çizgi filminin kahramanları, "Grup Rafadan" müzikal gösterisiyle depremzede çocuklarla buluştu.

Tunahan Akgün  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
"Rafadan Tayfa" Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla buluştu

Kahramanmaraş

Onikişubat Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'ndaki amfi tiyatroda organize edilen etkinlikte, maskotlu müzikal gösteri sunuldu.

Programda Rafadan Tayfa'nın maskotları, çocukların ilgisiyle karşılaştı. Etkinliğe aileleriyle gelen çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının vatana, millete hayırlar getirmesini temenni etti.

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nda çeşitli etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Mahçiçek, şöyle konuştu:

"Çok sayıda insanımız alanımızı ziyaret etti, çok ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu biraz daha farklılaştıralım dedik. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde çok sevilen Rafadan Tayfa'yı çocuklarımız ve velilerimiz için Kahramanmaraş'ımıza getirdik.

6 Şubat’ta yaşadığımız deprem travmasından sonra ailelerimiz ve çocuklarımıza rehabilitasyon imkanı sağlayan çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Çok ağır başlı, seviyeli bir şekilde hem çocuklarımız hem de büyüklerimizin keyifli vakit geçireceği bir atmosfer oluşturmaya gayret ediyoruz."

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