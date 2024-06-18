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Yaşam

Papatyaların açtığı Sarıkamış'ın doğası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, fotoğraf tutkunları, yağışların ardından açan papatyaları kadrajlarına yansıttı.

Hüseyin Demirci  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Papatyaların açtığı Sarıkamış'ın doğası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçeye 3 kilometre uzaklıktaki Hamamlı köyü kırsalında, yağışların ardından havaların ısınmasıyla papatyalar açtı.

Doğa gezintisine çıkan amatör fotoğrafçılar da bölgede dolaşarak güzel kareler yakalamaya çalıştı.

Fotoğraf tutkunları, adeta "papatya tarlası"nı andıran bölgede uzun süre vakit geçirip çiçek fotoğrafları çekti.

Amatör fotoğrafçılardan Muhammed Çetinkaya, AA muhabirine, yağışlardan sonra doğanın canlandığını belirterek, "Papatya tarlaları Sarıkamış'ın ilgi odağı oldu. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak papatyaları çekmeye geldik. Herkesi Sarıkamış'ın güzel doğasına bekleriz." dedi.

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