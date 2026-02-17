Palandöken'de gece kayağı görsel şölene dönüşüyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de gece kayağı için yapılan rengarenk aydınlatmalar, kayakseverlere farklı bir atmosfer yaşatıyor.
Erzurum
Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi, son yıllarda misafirlerine sunduğu gece kayağı imkanıyla adından söz ettiriyor.
Akşam saatlerinde hava karardıktan sonra Palandöken'de aydınlatma sistemleri devreye alınıyor ve snowtracklarla 10 kilometreyi bulan pistler gece kayağına hazırlanıyor.
Pürüzsüz hale getirilen pist boyunca yüksek güçlü projektörler ve renkli ışık sistemleri kayak alanlarını aydınlatarak görsel şölen oluşturuyor. Rengarenk ışıklarla kaplanan pistler, şehrin ışıklarıyla birleşince ortaya güzel bir manzara çıkıyor.
Aydınlatma sistemleri sayesinde kayakçılar hem daha net görüş imkanı buluyor hem de farklı bir atmosferde kayak yapma deneyimi yaşıyor.
"Son teknolojik ürünler kullanılıyor"
Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, son 10 yılda Palandöken'in uluslararası bilinirliğinin artması noktasında önemli çalışmalar yapıldığını, gece kayağının da bunlardan biri olduğunu söyledi.
Şu an 10 kilometreyi bulan gece kayağı pistlerinin olduğunu ifade eden Bağrıyanık, "Dünya üzerinde bu kadar uzunlukta gece kayağı pistinin örneğini ben görmedim. Diğer taraftan bütün direklerin, bu noktada karanlık nokta analizleri yapılmış durumda. Burada tamamen son teknoloji ürünler, yüksek düzenli bir şekilde enerji sağlıyor. Pist içerisinde gece kayağı operasyonu devam ediyor." dedi.
Gece kayağıyla ilgili her yıl çeşitli güncellemelerin de yapıldığını ifade eden Bağrıyanık, şunları kaydetti:
"Pistlere yönelik farklı farklı renklerle pist boyamalarını yapıyoruz. İnsanlar burada keyifle kayak yaparken bir taraftan da Palandöken'in gece kayağı aydınlatma ışıkları ile beraber görsel şölenin zenginlemiş halini görebiliyorlar. Şehir hemen kayak merkezimizden 3 dakikalık mesafede. Misafirlerimiz, bir taraftan dağ manzarasını, bir taraftan şehir manzarasını ve gece kayağı pistlerindeki o akustik atmosferle kayarken keyif alıyorlar. Her sene yüzde 20'nin üzerinde gece kayağında artış gözlemliyoruz."
"Ramazan kayağı diye bir tabir getirdik"
Ramazan ayı içinde de sezonun açık olduğunu hatırlatan Bağrıyanık, son yıllarda ramazan döneminde gece kayağını daha iyi deneyimlediklerini belirtti.
Geçtiğimiz sezon ramazan ayının büyük kısmında kayakseverlerin gece kayağı imkanı bulduklarını anımsatan Bağrıyanık, "Ramazan ayında iftar sonrası için iftar esnasında pistlerimiz tamamen snowtracklarımız ve kar ezme araçlarımızda hazırlanacak ve yeni hale getirilecek. Literatüre "ramazan kayağı" diye bir tabir getirdik. Pist kenarlarında restoranlarımız, kafelerimiz de gece kayağı boyunca açık olacak." diye konuştu.
"Işıklandırmalar, ambiyans çok güzel"
Ankara'dan gelen Oğuz Özsoy ise ilk defa gece kayağı yaptığını ve çok beğendiğini söyleyerek, "Işıklandırmalar, ambiyans çok güzel. İnsanlar eğleniyorlar. Herkes birbiriyle tanışıyor, buralarda sosyalleşebiliyorlar." dedi.
İstanbul'dan gelen bir başka kayaksever Can Tayanç Demirer de "Gece kayağından çok keyif alıyoruz. Daha çok pistin ışıklandırılmasını da istiyoruz. Erzurum kış turizmi için cennet gibi bir yer." ifadelerini kullandı.