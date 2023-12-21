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Yaşam

Pakistan'da Karakurum Geçidi'nin yapımında ölen Çinlilere ait anıt mezar bulunuyor

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinin Gilgit şehrinde Karakurum kara yolunun yapımı sırasında ölen Çinlilere ait anıt mezarlık bulunuyor.

Muhammet Nazım Taşcı  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Pakistan'da Karakurum Geçidi'nin yapımında ölen Çinlilere ait anıt mezar bulunuyor Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

Gilgit-Baltistan

Yapımına 1959'da başlanan Karakurum kara yolu, yıllar süren çalışmaların ardından 1978'de ulaşıma açıldı.

Yolun inşası esnasında 810 Pakistanlı ve 200 Çinli, toprak kaymalarında veya uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Gilgit'te yolun yapımında hayatını kaybeden Çinliler için anıt mezarlık yaptırıldı.

1970'te yapılan mezarlık, Çin'in finansal desteğiyle 2013'te yenilendi.

Anıt mezarlıkta 110 Çinliye ait mezar bulunuyor ancak bu kişilerden sadece 88'i mezarlığa defnedildi. Kalan 22 kişinin naaşları ise bulunamadı. Bazı aileler, ölen Çinlilerin naaşlarını ülkelerine geri götürdü.

Anıt mezarlık, Çinli yetkililer ve turistlerce ziyaret ediliyor.

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