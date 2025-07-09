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Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Tuğba Altun  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan ve Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şerif ile bir araya geldi.

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