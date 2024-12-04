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Yaşam

Osmanlı kılıcı hayranı Iraklı kılıç ustası, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini sürdürüyor

Osmanlı kılıcına hayranlık duyan Iraklı kılıç ustası Seyyid Haydar Ahmed, unutulmaya yüz tutmuş kılıç ustalığı mesleğini büyük şevkle devam ettiriyor.

Haydar Karaalp  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Osmanlı kılıcı hayranı Iraklı kılıç ustası, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini sürdürüyor Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat’ın Kazımiye bölgesinde müzeyi andıran atölyesinde çeşitli dönemlere ait el yapımı kılıçlar bulunan Ahmed, isteğe göre her türlü kılıcı el işçiliğiyle üretiyor.

AA muhabirine konuşan 1970 doğumlu kılıç ustası Ahmed, mesleğini amcasının yanında öğrendiğini ifade ederek, amcasının yurtdışına gitmesinden sonra mesleği tamamen devralarak "kılıç yapım ustası" olduğunu söyledi.

Atölyesindeki en eski kılıcın Safeviler dönemine ait olduğunu belirten Ahmed, kılıç fiyatlarının ise içerisinde bulunan malzeme ve ait olduğu dönemin motiflerine göre değiştiğini kaydetti.

"Osmanlı kılıçlarına her zaman özel bir ilgi var ve özel alıcıları var"

Kılıç ustası Ahmed, atölyesinde Abbasi ve Emeviler dönemine ait kılıçların bulunduğunu ancak tasarımı ve motifleriyle Osmanlı dönemine ait kılıçların en çok beğenilen ve sevilen kılıçlar olduğunu belirtti.

Osmanlı kılıçlarına hayran olduğunu ifade eden Ahmed, hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

"Her uygarlığın ve döneminin olduğu gibi Osmanlı dönemine ait kılıçlar da diğerlerine göre değişiklik gösterir. Kılıcı gördüğümde hangi döneme ait olduğunu anlarım. Hayatımda gördüğüm en güzel kılıçlar Osmanlı döneminde yapılan kılıçlardır. O kılıçların özel bir tasarımı var ve ben bazen onları taklit ederek kılıç yaparım. Osmanlı kılıçlarını çok seviyorum ve güzel buluyorum. Kıskandığım bu güzelliği yaptığım kılıçlara aktarmaya çalışıyorum."

"Osmanlı kılıcını bir sürü kılıç arasından hemen ayırt edebilirim." diyen Iraklı kılıç ustası Ahmed, sözlerine şöyle devam etti:

"Osmanlılar, özellikle kılıç yapımı ve tasarımı sanatında uzmanlaşmışlardır. Osmanlı kılıçlarına her zaman özel bir ilgi var ve o kılıçların özel alıcıları var. Mesela Fars kılıçları tek çeşittir ancak Osmanlı kılıçlarının çok fazla çeşidi ve ismi var."


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