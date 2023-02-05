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Yaşam

Ormanya'ya gelen ziyaretçiler, doğanın sesini akustik ortamda dinliyor

Kocaeli'de, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da ziyarete açılan "Ormanın Sesi" alanıyla insanların doğa ile bağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Şengül Azbay   | 05.02.2023
Ormanya'ya gelen ziyaretçiler, doğanın sesini akustik ortamda dinliyor Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Ormanya'da, megafon biçimindeki kapıdan geçen ve 7 metre boyunda "Orman Adam" tarafından "Ormanda WiFi yok ama daha iyi bir bağlantı bulacağıma söz veriyorum" yazısıyla karşılanan ziyaretçiler, buradaki megafonlar sayesinde doğadaki sesleri daha yoğun dinleyebiliyor.

Dünyanın 9 farklı noktasında bulunan ormanların ses kayıtlarının da dinlenebildiği alanda zaman geçiren vatandaşlar, ağaç ve kuş sesleri eşliğinde gezinti yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine, 3 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanan projede alandaki malzemelerin geri dönüştürülebilen ürünlerden tercih edildiğini ve tüm yapıların ahşaptan tasarlandığını belirtti.

Tasarımların doğayla uyum içerisinde olmasına özen gösterdiklerine işaret eden Özyılmaz, alanda 6 dev ahşap megafon bulunduğunu ifade etti.

"Doğadaki saf sesi duyabilirsiniz"

Özyılmaz, megafon yapıların içine girildiğinde ormandaki seslerin akustik olarak daha yoğun duyulduğunu anlatarak, "Örneğin kuş, yaprak ve rüzgar sesini normalden daha yoğun duyabiliyorsunuz. Alanda 10 ses düzeneği var. Bu düzeneklerde baykuşun panoramik ses duyum eşiğini ya da filin dev kulaklarındaki ses duyum eşiğini duyabiliyorsunuz. En önemli kısımlardan biri dünya ormanlarının sesleri haritası. Güney Amerika'daki Amazon Ormanları, Amerika'daki Yellowstone Ulusal Parkı ve Asya'daki yağmur ormanlarının seslerini karekodla dinleyebiliyorsunuz. Ve Ormanya'da duyduğunuz sesleri kaydedip buraya yükleyebiliyorsunuz." diye konuştu.

Alanın geçen hafta hizmete açıldığını ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Özyılmaz, Ormanya'da ağaçkakanların, rüzgarda sallanan ağaçların kökünün ve yağmur sesi gibi birçok sesin daha kuvvetli duyulabildiğini söyledi.

"Aslında, işitmenin yanında sizi düşünmeye de sevk ediyoruz. Dinlerken düşünmeye sevk ediyoruz. İnsanların günümüzde doğayla zayıflayan bağlarının yeniden güçlenmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullanan Özyılmaz, Ormanya'da yeni hizmet alanları oluştururken dünyadaki çalışmaları da incelediklerini vurguladı.

Özyılmaz, bu konseptte başka bir projeye rastlamadıklarını belirterek, "Ormanın Sesi" alanında en keyifli dönemin bahar mevsimi olacağını dile getirdi.

Ziyaretçilerden Samet Sarıyıldız, ailesi ile Ormanya'ya geldiğini ifade ederek, her ziyaretlerinde farklı bir alanla karşılaşmanın güzel olduğunu söyledi.

Özellikle Orman Kütüphanesi'ni çok beğendiklerini anlatan Sarıyıldız, "Ormanın Sesi alanı da gayet güzel. Biraz teknolojiden uzak olmak bazen ihtiyaç." dedi.

Başak Sarıyıldız da ilk defa ziyaret ettikleri Ormanın Sesi alanını çok beğendiklerini belirterek, doğayla iç içe olmanın huzur verdiğini dile getirdi.

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