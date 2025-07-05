Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Spor

Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı.

Kadir Yıldız  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı ve EJU Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Huysuz, AA muhabirine, ikinci kez Kocaeli'de yapılan organizasyonla bu yaş grubundaki sporcuların gelişimini ve judonun temel ilkelerinin öğrenilmesini hedeflediklerini söyledi.

Huysuz, turnuvaya Türkiye'den 170 sporcunun katıldığını bildirdi.

Kupaya Türkiye Şampiyonası'nda ilk 7'ye giren sporcuların katıldığını anlatan Sezer Huysuz, "Avrupa Kupası'nın yanında bir de Kodokan'ın judo semineri var. Asıl amacımız çocukların judo temel eğitimini almaları. Portekiz ve Japonya'dan 2 dünya ve olimpiyat şampiyonu burada. Kodokan semineriyle hem antrenörlerimizin hem çocukların eğitimi yapılıyor." dedi.

Bu yaş grubuyla gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedeflediklerini belirten Huysuz, "Büyük ihtimalle Avrupa Şampiyonası'nı da Kocaeli'de yapacağız. Şu anda Avrupa'da çok ön plana çıktı. Dünyada da yavaş yavaş yayılmaya başladı. Çünkü judoya, eğitimle çocukların gelişimini sağlayacak temel branş olarak bakıyoruz. Bu da Kocaeli ve Türkiye için önemli." diye konuştu.

Organizasyon yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi
Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te savaş sonrası süreçte ceza hukukunun yeri ele alındı
Orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazı sonrası camilerde dua edilecek
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Benzer haberler

Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı

Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı

Köyünde kurduğu lavanta bahçesi, öğrencilere ve kadınlara da gelir kapısı oluyor

Kocaeli, Gazze ile "kardeş şehir" oldu

Yağlı güreş efsanesi Ahmet Taşçı, "ahlı kemer" için başpehlivan Zeybek'e helallik verdi

Yağlı güreş efsanesi Ahmet Taşçı, "ahlı kemer" için başpehlivan Zeybek'e helallik verdi
İzmit Körfezi'nde 100 bin kamyon çamurun çıkarıldığı bölgedeki iyileşme görüntülendi

İzmit Körfezi'nde 100 bin kamyon çamurun çıkarıldığı bölgedeki iyileşme görüntülendi
Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen ürünlerin sulaması yağmur suyuyla yapılıyor

Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen ürünlerin sulaması yağmur suyuyla yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet