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Spor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Fikret Delal  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Fotoğraf: Çaykur Rizespor Kulübü

Rize

Yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda topla teknik çalışma gerçekleştirdi.

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Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcular ise katılmadı.

Çaykur Rizespor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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