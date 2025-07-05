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Burnley, Kyle Walker'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig'inin yeni ekibi Burnley, İngiliz futbolcu Kyle Walker'ı transfer ettiğini duyurdu.

Emre Aşıkçı  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Burnley, Kyle Walker'ı transfer etti

İstanbul

Burnley'den yapılan açıklamada, 35 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

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İmza sonrası açıklamada bulunan İngiliz futbolcu, Burnley'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burnley geçen yıl inanılmaz bir savunma performansıyla müthiş bir sezon geçirdi. Ben de heyecan verici görünen kadroya deneyimimi ve kalitemi katmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerine Sheffield United'da başlayan Walker, Tottenham, Queens Park Rangers, Aston Villa, Milan ve Manchester City'de forma giydi.

İngiliz sağ bek, Manchester City ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 6 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Geçen sezon Championship'i ikinci sırada tamamlayan Burnley, Premier Lig'e yükselmişti.

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