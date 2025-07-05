Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'de başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı.
Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Motocross Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama yarışları yapıldı.
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Şampiyonada enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran, enduro GP ve enduro kadınlar olmak üzere 7 klasmanda 35 sporcu mücadele edecek.
Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek final yarışlarıyla sona erecek.
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