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Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı.

Makbule Beyza Günbey  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'de başladı Fotoğraf: Makbule Beyza Günbey/AA

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Motocross Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama yarışları yapıldı.

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Şampiyonada enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran, enduro GP ve enduro kadınlar olmak üzere 7 klasmanda 35 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek final yarışlarıyla sona erecek.

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