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Yaşam

Orman köylüsü 65 yaşındaki kadın, devlet desteğiyle çilek üretiyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde orman köyünde yaşayan Emine Muslu, eşinden kalan arazide kaymakamlık ve belediyeden aldığı destekle üretime katılıyor.

Ergün Haktanıyan  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Orman köylüsü 65 yaşındaki kadın, devlet desteğiyle çilek üretiyor

Kayseri

Sakarçiftliği Mahallesi'ndeki orman köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Emine Muslu, devlet desteğiyle aldığı çilek fidelerini, 5 yıl önce vefat eden eşinden kalan 5 bin metrekarelik araziye dikti.

Üretime 4 yıldır katkı sunan Emine Muslu, AA muhabirine, doğup büyüdüğü yeri sevdiğinden dolayı terk etmediğini söyledi.

İnsanların toprağına sahip çıkması gerektiğini belirten Muslu, eşinden kalan araziye gözü gibi baktığını ifade etti.

Yaklaşık 5 bin fide ve sulama sistemi desteği aldığını anlatan Muslu, zaman zaman fidelerin soğuktan etkilendiğini ancak yılmadan üretimi sürdürdüğünü dile getirdi.

Muslu, emeklerinin boşa gitmediğini ve bu yıl 2 ton ürün almayı beklediğini belirtti.

"Toprak bana destek oldu"

Üretimle hayata tutunduğunu vurgulayan Muslu, "Eşimi kaybedince boşluğa düştüm. Evde otursaydım daha kötü olurdum. Toprak bana destek oldu. Burayla uğraşıyorum, zamanım geçiyor, üzüntüm kalmıyor. Eve vardığımda belki yorgun oluyorum ama kafam duru oluyor. O yüzden de seviyorum burayı." ifadelerini kullandı.

Çileklerine ilginin yoğun olduğunu belirten Muslu, birçok kişinin sıra alarak tarlasındaki ürünleri topladığını kaydetti.

Muslu, ömrü boyunca boş durmadığını, çilek yetiştiriciliğinden önce halı yaptığını, nevresim diktiğini sözlerine ekledi.

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