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Yaşam

Organik bal ürettikleri dağlara çıkmak için oğlunun yaptığı elektrikli araçları kullanıyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinin zengin florasında ailesiyle 40 yıldan fazla süredir arıcılık yapan Şaban Bayram, kovanlarını bıraktığı kırsala oğlunun atık malzemelerden ürettiği elektrikli arazi araçlarıyla gidiyor.

Abdullah Söylemez  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Organik bal ürettikleri dağlara çıkmak için oğlunun yaptığı elektrikli araçları kullanıyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

İlçeye bağlı Türkeli köyünde yaşayan 65 yaşındaki Şaban Bayram, gençlik yıllarında Ordulu gezgin arıcılardan mesleği öğrenip zamanla kovan sayısını artırıp bal üretmeye başladı.

Zengin floraya sahip yüksek rakımlı bölgede 40 yılı aşkın süredir arıcılık yapan Bayram, mesleğini iki çocuğuyla sürdürüyor.

Yaklaşık 300 kovanı bulunan Bayram, bal ürettiği dağlara artık ilkokul mezunu oğlu Muhammed'in atık malzemelerden yaptığı 3 arazi aracıyla çıkıyor.

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"Arıların bakımını çocuklarımla birlikte yapıyoruz"

Şaban Bayram, AA muhabirine, genç yaşlarda gezgin arıcılardan işi öğrenip hobi amaçlı bal üretimi yaptığını ve bunu zamanla meslek haline getirdiğini söyledi.

Oğlunun yaptığı araçlarla arıcılık işlerinin daha da kolaylaştığını ve onunla gurur duyduğunu belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Oğlum hurdacılardan demir parçaları alıp işe başlarken ben araç yapacağına inanmıyordum. Kendi imkanlarıyla çok güzel araçlar yaptı. Gurur kaynağımız oldu. Araç bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Arı malzemelerini taşıyoruz. Destek olunursa daha güzellerini yapar, bunun için devletten destek bekliyoruz."

Bayram, kekik, geven, çiçekler gibi her çeşit bitkinin olduğu bölgede 300 kovanla kaliteli bal üretmenin uğraşını verdiklerini anlattı.

Bölgenin zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"40 yıldan fazladır bu mesleği yapıyorum. Dört oğlumdan ikisine arıcılığı öğrettim. Arıların bakımını birlikte yapıyoruz. küçük torunum var, o da bazen bizimle gelip arıların bakımını görüyor. Arıcılığa alıştığımız için başka iş yapamıyoruz. Kar da etsek zarar da etsek bu mesleği bırakamıyoruz."

"Hem arılarımız hem de araçlarımız çevre dostu"

Muhammed Bayram da atık malzemelerle yaptığı araçların elektrikle çalıştığını ifade etti.

Araçlarının çevre dostu olduğunu söyleyen Bayram, "Doğa dostu araçlarımızla kovanlarımızı taşıyoruz. Bu araçları kendim atık malzemelerle yaptım, elektrikle çalışıyor. Hem arılarımız hem de araçlarımız çevre dostu. İmkanlarım olsa daha iyi araçlar yaparım. İmkansızlıklara rağmen bunları yaptım." dedi.

Kardeşlerden Yunus Bayram ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek aldıklarını ve verilecek 470 kovan ile kovan sayılarının 750'nin üstüne çıkaracaklarını kaydetti.

Bayram, 1000 kovana ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Kargoyla ülkenin her tarafına bal gönderiyoruz. Ben bu mesleği babamdan öğrendim ve çocuğuma aktaracağım." ifadelerini kullandı.

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