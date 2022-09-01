Dolar
18.20
Euro
18.23
Altın
1,702.86
ETH/USDT
1,555.00
BTC/USDT
19,971.00
BIST 100
3,170.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Gaziray’da gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunuyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor. POOL
logo
Yaşam

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor

Adana'da, 2013'te 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklara dikkati çekmek için bisikletiyle çıktığı Türkiye turunda Rize'ye ulaştı.

Fikret Delal   | 01.09.2022
Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor

Rize

Çocuklar için "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla bisiklet turunu başlatan Yücel, AA muhabirine, lösemi hastası çocukların hayatta kalabilmesi için 10 Ocak'ta Adana'dan yola çıktığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Rize'ye ulaştığını anlatan Yücel, "Buradan Karadeniz sahil hattını takip ederek Çanakkale'ye, oradan da tekrar Adana'ya dönerek turu tamamlayacağım." diye konuştu.

Yücel, zor ve uzun bir umut yolculuğuna çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Yolda bir kaza atlattım, ölümden döndüm. Bana sordular, 'Bu kadar tehlikeyi ve riski göze almaya değer mi?' diye. Değer, çünkü ben 9 yıl önce 6 yaşındaki çocuğumu kaybettim. Evlat acısı nedir bilirim. Başka çocukların hayata kalabilmesi için yollara düştüm. Başka anne ve babalar benim gibi evlat acısı yaşasın istemiyorum. Bu uğurda yaşamımı kaybedeceksem de seve seve feda ederim. Hastanelerde her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşan çocuklarımız var.

Evladımın hayatını kurtaramadım, başka çocukların hayatlarını kurtaracağıma inanıyorum. Bu umutla ve enerjiyle yollardayım. Gittiğim yerlerde insanlara temas ederek kök hücre bağışını anlatacağım. Çocukların ışığı, umudu olacağım. İnanıyorum ki umut ışığımız hiç sönmeyecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Maltepe Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Tekirdağ'ın üzüm bağları, 1 yıl süresince üretimden hasada kadar fotoğraflanacak
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4'üncü yılında

Benzer haberler

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor

Rize'de tahta arabalar 'Laz Ralli'de yarıştı

Rize'de "GastroRize" günleri devam ediyor

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde haklarımız neyse sonuna kadar bunları koruyacağız

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde haklarımız neyse sonuna kadar bunları koruyacağız
Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet