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Yaşam

Ordu'da 87 yaşındaki Şahinde nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

Ordu'nun Korgan ilçesinde 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, Mehmetçik için 20 çift çorap ördü.

Hayati Akçay   | 25.02.2021
Ordu'da 87 yaşındaki Şahinde nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

Ordu

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çitlice Mahallesi'nde ikamet eden Kubatoğlu, bir süre önce Mehmetçik için çorap örmeye başladı.

Kendi imkanlarıyla malzemeleri temin eden Kubatoğlu, tamamladığı çorapları Tunceli Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçiklere hediye etti.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı yetkili personel tarafından teslim alınan çoraplar, Tunceli'ye gönderildi.

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