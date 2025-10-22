Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık’a TOGG T10X hediye etti
logo
Dünya

Mehmetçik Kosova'da eğitim alanındaki desteklerine devam ediyor

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Leke Dukagjini İlkokulunda bir sınıfa teknolojik malzeme ve mefruşat desteği sağladı.

Eren Beksaç, Agim Sulaj  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Mehmetçik Kosova'da eğitim alanındaki desteklerine devam ediyor Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Projenin tamamlanması vesilesiyle okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova Koordinatörü Fulya Aslan'ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Angılı, yaptığı konuşmada, Kosova'nın Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kosova'nın başarı ve sorunlarını Türkiye'nin başarıları ve sorunları olarak gördüklerini dile getiren Angılı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tecrübesinden bizim bildiğimiz böyle bir devletin inşası ancak güçlü ve başarılı yeni nesillerin yetiştirilmesinden yani eğitimden geçer." diye konuştu.

Albay Elitaş ise Türkiye ile Kosova arasında var olan dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde eğitim alanına gelecekte de katkı sunmayı sürdüreceklerini belirterek, "Eğitim toplumların geleceğidir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin daha modern ve donanımlı ortamda eğitim alabilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Teknolojik malzeme ve mefruşat desteğimizin sizlere faydalı olmasını diliyoruz." dedi.

Okul müdürü Laura Kabashi ise Türk askerinin desteğiyle bir sınıfın yeni eğitim araçlarıyla donatıldığını vurgulayarak, bu desteğin öğrencilerin bilgi ve gelişim yolculuğuna katkı sağlayacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından davetliler projenin açılış kurdelesini kesti ve sınıfı gezdi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

