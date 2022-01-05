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Yaşam

Ordu'da 74 yaşındaki şehit eşinin ördüğü atkılar Mehmetçiğe gönderilecek

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki şehit eşi Fatma Özgöller, Mehmetçik için 32 atkı ördü.

Hayati Akçay   | 05.01.2022
Ordu'da 74 yaşındaki şehit eşinin ördüğü atkılar Mehmetçiğe gönderilecek

Ordu

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 1998'de koruculuk yaparken terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Mahmut Özgöller'in eşi Fatma Özgöller, ördüğü atkıları Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan askerlere hediye etmek istedi.

Özgöller, kendisini ziyarete gelen Çatalpınar Kaymakamı Eyyüp Batuhan Ciğerci'ye ördüğü 32 atkının yanı sıra torununun yardımıyla yazdığı mektubu da verdi.

Mektup ve atkılar, Mehmetçiğe gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Fatma Özgöller, mektubunda şu ifadeler yer verdi:

"Sevgili Mehmetçikler, öncelikle orada herkese sonsuz başarılar ve güç diliyorum. Bu notu tüm ailem adına yazıyorum. Sayenizde buralardayız. Siz orada bizler, bizim milletimiz, bizim vatanımız için savaşıyorsunuz. Buradaki herkes sizler için dua ediyor. Herkesin selamları var. Tek duamız bu vatan yıkılmasın. Yüce Allah'ım sizin yar ve yardımcınız olsun. Başımızdan eksik olmayın. Orada şehit olan askerlerimizin mekanı cennet ruhları şad olsun. Gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Canımız sizlere feda olsun."


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