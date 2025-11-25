Dolar
42.44
Euro
49.03
Altın
4,132.31
ETH/USDT
2,891.10
BTC/USDT
87,375.00
BIST 100
10,845.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” programına katılıyor
logo
Yaşam

Öğretmenler Günü'nde motosikletin çarpması sonucu ölen öğretmenin okulunda yas hakim

Mersin'in Silifke ilçesinde dün velilerle buluşacağı Öğretmenler Günü kutlamasına giderken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Gülşen Tınas'ın görev yaptığı ilkokuldaki masasına karanfil bırakıldı.

Murat Pancar  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Öğretmenler Günü'nde motosikletin çarpması sonucu ölen öğretmenin okulunda yas hakim Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken M.K.Ç. idaresindeki 33 ALM 350 plakalı motosikletin çarpması sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden Tınas için Gazipaşa İlkokulu'nda anma etkinliği düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler, Tınas'ın eğitim verdiği sınıftaki masasına karanfil bıraktı.

Tınas için dua eden meslektaşları ve öğrencileri, gözyaşı döktü.

"Acımız çok büyük"

Okul müdürü Halil Berk, gazetecilere, Tınas'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Acılarının büyük olduğunu dile getiren Berk, şöyle konuştu:

"Elim bir kaza sonucu çok değerli bir günde Gülşen hocamızı kaybetmemiz hepimizi derinden yaraladı. Öğrencilerimiz ve hepimiz için çok zor bir durum. Mekanı cennet olsun. İyi, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Kendisini ani şekilde kaybetmek hepimizi yasa, üzüntüye ve acıya boğdu. Hatırasına hep beraber sahip çıkacağız."

Öğretmenler Günü kutlamasına gidiyormuş

Velilerden Şule Cengiz Çıldır da dün Öğretmenler Günü etkinliğinde Tınas ile bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinliğin ardından akşam saatlerinde kutlama için bir kafeye gittiklerini ifade eden Çıldır, şunları anlattı:

"Kafedeki buluşmaya geciktiği için öğretmenimizi aradık çünkü saatinde gelen bir insandı. Birkaç kez aradık ve mesaj yazdık ama bakmadı. Sonrasında kızını arayıp sorduk. O da annesinin evden çıktığını söyledi ve panikledi, 'Çıkıp bakayım' dedi. Biz de 'Sen çıkma biz bakarız' dedik. Silifke'nin yabancısı olduğu için yolu şaşırdığını, karanlıkta uzak yerden geldiğini düşündük. Sonra veli arkadaşlarla dağılıp baktık. O sırada trafik kazası olmuş ama biz onun olduğunu bilmiyorduk. Kızı da evde durmamış. Evden aşağı inip kaza olduğunu görmüş ama kim olduğunu bilmiyormuş. Sorduğunda annesi olduğunu öğreniyor ve bizi aradı. Son kez buluşup görüşecektik, buluşamadık."

Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.Ç'nin, Silifke Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, öğretmen Tınas'ın cenazesinin, Aydıncık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nı ziyaret etti
Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu
Samsun Kızılırmak Deltası'nda suları çekilen göller sonbahar yağışlarıyla canlandı
İstanbul'da yasa dışı yaban hayatı ürünlerine el konuldu
Milli İstihbarat Akademisi, kış okulu başvurularını açtı

Benzer haberler

Öğretmenler Günü'nde motosikletin çarpması sonucu ölen öğretmenin okulunda yas hakim

Öğretmenler Günü'nde motosikletin çarpması sonucu ölen öğretmenin okulunda yas hakim

Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığından Öğretmenler Günü ziyareti

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

Sınıf öğretmeni meslektaşı olan eski öğrencisiyle aynı okulda görev yapıyor

Sınıf öğretmeni meslektaşı olan eski öğrencisiyle aynı okulda görev yapıyor
Gezeravcı uzaya gitmeden Mukaddes öğretmenden helallik aldı, dönünce elini öptü

Gezeravcı uzaya gitmeden Mukaddes öğretmenden helallik aldı, dönünce elini öptü
Fizik mühendisi Canan Dağdeviren'in çizdiği yolu öğretmenleri yeni nesillere örnek gösteriyor

Fizik mühendisi Canan Dağdeviren'in çizdiği yolu öğretmenleri yeni nesillere örnek gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet