Öğretmeni, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ü anlattı
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün öğretmeni Havva Nalçacı, Karagöz'ün çok çalışkan ve başarılı bir öğrenci olduğunu, arkadaşları tarafından çok sevildiğini söyledi.
Eğitim hayatına adadığı 39 yılın ardından yaklaşık 15 yıl önce emekliye ayrılan Nalçacı, meslek hayatı boyunca binlerce öğrenciye rehberlik etti.
Kocaeli'de yaşayan Nalçacı, öğrencilerinin yalnızca derslerini değil, hayat yolculuklarını da şekillendirmek için büyük çaba gösterdi.
Nalçacı'nın görev süresi boyunca eğitim verdiği öğrencileri arasında Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün de öğretmenliğini yapan Nalçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop Kız Öğretmen Okulu'ndan mezun olduğunu anlattı.
Okulu bitirince Tokat'ın bir köyüne öğretmen olarak atandığını aktaran Nalçacı, evlendikten sonra eşiyle birlikte Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin bir köyüne tayin olduklarını söyledi.
Çocuklarını da köyde büyüttüğünü dile getirerek, "Küçük bir köydü. Birleştirilmiş sınıftı, bir, iki, üç, dört, beşinci sınıftaki öğrencilerin hepsi bir arada okuyorlardı ve sınıf çevredeki köyün mahallelerinden gelen çocuklardan oluşuyordu. Çocuklarımı orada büyüttükten sonra İzmit'e tayin istedik. İzmit'e tayinimiz çıktı. Akmeşe Yatılı Bölge Okulu'nda bir yıl çalıştık. Sonra Uzunçiftlik Rabak İlköğretim Okulu'na geldim. Orada da 4 yıl çalıştım. Sonra Derince'de Necatibey İlköğretim Okulu'na öğretmen olarak atandım. Orada iki mezun verdim." diye konuştu.
Nalçacı, 29 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu, daha sonra 10 yıl da özel okulda çalıştığını, 2014 yılında torunu olunca öğretmenliği bıraktığını anlattı.
Mesleğini bıraktıktan sonra torunuyla vakit geçirdiğini söyleyen Nalçacı, daha sonra da kendi zamanını doldurmak için kurslara gittiğini söyledi.
Nalçacı, "Keşke yeniden çalışsam, yeniden köy okullarına gitsem orada öğretmen olsam. Köy okulunda öğretmen olmak çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.
"Beni ziyarete geldikleri, 'Öğretmenim.' dedikleri zaman çok duygulanıyorum"
Geçmiş yıllardaki öğrencilerini görünce çok duygulandığını belirten Nalçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onları gördüğüm zaman onların çocuklukları geliyor birden gözümün önüne. Görünce birden çocukluğuyla çağrışım yapıyorum. Bir öğrenciye dokunmak çok güzel bir duygu. Bazı öğrencilerde cevherler saklı, bazıları da sessiz. İşte o sessizliğe ortaya çıkarmak öğretmenin görevi. O zaman mutlu oluyorsun. Onların şimdi hepsi bir yerlerdeler, güzel yerlerdeler. Beni ziyarete geldikleri, 'Öğretmenim.' dedikleri zaman çok duygulanıyorum. Çünkü, onlara dokunmak ayrı bir haz, ayrı bir duygu. Çok mutlu oluyorum."
Nalçacı, öğretmen olma süreciyle ilgili şunları söyledi:
"Ben öğretmen olmayı kendimi seçmedim. Annem okulda çalışıyordu. Bir gün okula gittim. Oranın okul müdürü Bedri Bey, - mekanı cennet olsun - beni görünce, 'Nuriye Hanım senin kızını ben öğretmen okuluna göndereceğim.' dedi. İlkokul bitirme sınavlarına giriyordum. Sinop Kız Öğretmen Okulu da yeni açılmak üzereydi. O yıl, ertesi yıl çok öğrenci alacaklardı. Bunun üzerine sınavlara girmedim. Ertesi yıl köy okuluna gittim. Köy okulunda bir yıl okudum, oradan diploma aldım ve Sinop Kız Öğretmen Okulu'nun yatılı okul sınavlarına katıldım. 6 yıl orada öğretmenlik okudum."
Öğretmen olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Nalçacı, "Mutlu oluyorsun, seviyorsun, sevginin doyumsuzluğunu yaşıyorsun onlarda. Gelip onların sana sarılması, seni öpmeleri çok ayrı bir tat. Ceplerine pusulalar koymaları... Eve gelirsin, bir bakarsın cebinden küçük bir pusula çıkar. Onu süslemiş, püslemiş, 'Öğretmenin seni seviyorum.' yazmış. Bazen onun problemi olur, o küçük pusulalara yazar, senin defterinin arasına koyar. Ayrı bir tat. Bunu hiçbir meslekteki birisi yaşayamaz, öğretmenler yaşar." ifadelerini kullandı.
Nalçacı, öğrencilerini güzel yerlerde görmenin kendisini çok gururlandırdığını ve duygulandırdığını, onları kendi çocuğu gibi sevdiğini söyledi.
Köydeki görevi bittikten sonraki ilk öğrencilerinden birinin Karagöz olduğıunu ifade eden Nalçacı, Karagöz'ün kendisini her zaman aradığını ve hatırını sorduğunu dile getirdi.
Karagöz, öğretmeninin Öğretmenler Günü'nü kutladı
Serdar Karagöz de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmit'te yaşayan öğretmeni Havva Nalçacı ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Karagöz, insanın hayatında en fazla iz bırakan şeyin ilkokul öğretmeni olduğunu belirterek, böyle bir iz bıraktığı için öğretmeni Nalçacı'ya teşekkür etti.
Bu ülkeye öğretmenlerin katkısının herkesten daha fazla olduğunu anlatan Karagöz, "Çünkü ülkemizin kalkınmışlığı, ülkemizin uluslararası alanda rekabeti öğretmenlerimizin yetiştirdiği öğrenciler eliyle oluyor. Her bir öğrencinizin bu ülkeye, bu insanlığa çok büyük katkısı olmuştur. Bizim üzerimizde çok büyük iz bıraktınız. Bizim bugüne kadar yapıp ettiğimiz her şeyde sizin emeğiniz var. Bundan dolayı size her an müteşekkiriz." diye konuştu.
Kendisine bıraktığı kıymetli izler ve eğitim-öğretim faaliyetleri için öğretmeni Nalçacı'ya teşekkür eden Karagöz, "İnşallah sizi gururlandırmaya, güzel işler yapmaya devam ederiz. Ellerinizden öpüyorum." dedi.
"Çok gururlandım, mutlu oldum"
Nalçacı da Karagöz'e iyi dileklerini için teşekkürlerini ileterek, bugüne kadar çeşitli okullarda çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini ve hepsinin çok güzel yerlerde olduğunu söyledi.
Görüşmenin ardından AA muhabirine duygularını aktaran Nalçacı, "Çok güzel bir duygu, çok duygulandım. Kaç yıl sonra beni hatırlaması. Zaten her zaman arar, hatırımı sorar. Çok gururlandım, mutlu oldum." diye konuştu.