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Yaşam

Öğretim görevlisi, kanadı kırık karga yavrusuna evinde bakıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) görevli Doç. Dr. Çağrı Özgür Özkan, öğrencisinin yaralı bulup getirdiği karga yavrusuna evinde özenle bakıyor.

İzzet Mazı   | 18.07.2022
Öğretim görevlisi, kanadı kırık karga yavrusuna evinde bakıyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Kahramanmaraş

Ziraat Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olan Özkan, yaklaşık bir ay önce doktora öğrencisinin kanadı kırık vaziyette bularak okula getirdiği yavru kargaya eşinin de desteğiyle evinde bakmaya karar verdi.

Bir bebek gibi beslenen ve "Tanju" ismi verilen yavru karga, güvercin besleyenlerin "kanat dikme" diye tabir ettiği geleneksel yöntemlerle yapılan tedavisinin ardından büyük oranda sağlığına kavuştu.

İstediği zaman gidebilmesi için balkonda özel bir alan oluşturulan karga, günün büyük kısmını evin tek çocuğu Çağan'ın oyuncaklarıyla oynayarak geçiriyor.

"Her canlı sevgiye açtır"

Özkan, AA muhabirine, bir öğrencisinin bularak getirdiği kanadı kırık yavru karganın artık evin bir ferdi gibi olduğunu söyledi.

Akademisyenlik öncesi Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezinde görev yaptığını anlatan Özkan, kanatlı hayvanlarla ilgili bilgi birikiminin yeterince olduğunu belirtti.

Karganın iyileşme ve uyum evresinde eşinin de büyük katkıları olduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Şu anda kanatları sağlam, herhalde 10 güne kadar da uçmasını bekliyoruz. Balkonumuzdan bırakmayı düşünüyoruz. İster insan, ister hayvan olsun her canlı sevgiye açtır. Sevgi bulduğu yerden hiçbir zaman için kaçmaz. Siz ona ne kadar ilgi gösterirseniz o da size o kadar karşılık verir. Herkes özgürlüğüne düşkündür, biz özgürlüğünü kısıtlamıyoruz. Şu anda uçabilir durumda burada balkonda dolaşıyor. Biz bu hayvana herhangi bir kısıtlama yapmadığımız için kendisini çok rahat hissediyor."

Karganın geceleri balkonda kaldığını sabahları uyanır uyanmaz camı gagalayarak kendilerini uyandırdığını aktaran Özkan, "Acıktığı ve susadığı zaman gelip balkon penceresini tıklıyor. Yiyecek ve içecek isteyen kargamız kısa sürede evin bir ferdi haline geldi." dedi.

Özkan, karga gibi kuşların böyle durumlarda gitse bile geri dönebildiğine işaret ederek, Tanju ismini verdikleri kuşun çok zeki olduğunu hatta bebeklik döneminde bile tuvalet ihtiyacını belirlenen alanda giderdiğini sözlerine ekledi.

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