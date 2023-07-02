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Yaşam

Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'ne gelenlere çöp poşeti ve eldiven dağıttılar

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Nemrut Kalderası ve Krater Gölü çevresinin temiz tutulması ve oluşabilecek kirliliğin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gelen ziyaretçilere çöp poşeti ve eldiven dağıttı.

Servet Taşdemir  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'ne gelenlere çöp poşeti ve eldiven dağıttılar Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'nde, bayram tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

Bölgenin kirlilikten korunması amacıyla etkinlikler düzenleyen dernek üyeleri, gelen ziyaretçileri karşılayarak, çöplerini çevreye atmamaları konusunda bilgilendirdi.

Dernek üyelerinden Tuba Beyhan, Van Gölü ve Van Gölü havzasındaki alanların temiz tutulması için farkındalık etkinlikleri yaptıklarını söyledi.

İl dışından çok sayıda ziyaretçinin Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'ne geldiğini anlatan Beyhan, şöyle konuştu:

"İnsanların çevreyi ve doğayı temiz bırakmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunarak çöp poşeti ve eldiven dağıtıyoruz. Ne yazık ki gezi veya piknik amaçlı gelen insanların çoğu çöpünü ortalıkta bırakıp gidiyor. Biz de çevrenin temizliği ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Vatandaşların çoğu bu etkinlikten memnun olduğunu belirterek teşekkür ediyor. Genel olarak yaşadığımız yeri temiz tutmak için çaba içindeyiz. Bizi destekleyen, bizimle aynı fikirde olan herkese teşekkür ediyorum."

Vatandaşlardan Reşat Toktay da etkinliğin farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu bildirerek, "Arabamda sürekli çöp poşeti ve eldiven bulunduruyorum. Gittiğim yerleri önce temizliyor, sonra oturuyorum. Herkesten de bu duyarlılığı bekliyorum. Burada anlamlı etkinlik yapan arkadaşlara denk gelmek bizi mutlu etti. Gelenleri doğa ve çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla eldiven ve çöp poşeti dağıtıyorlar. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını ve çevre temizliğine önem vermesini diliyorum." dedi.

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