Euro
10.06
Dolar
8.57
BIST 100
1,446.02
Altın
1,747.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Muğla'da orman yangınına müdahale eden çiftçinin hasar gören traktörünün yerine yenisi alındı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verirken devrilen traktörü hasar gören ve kendisi de yaralanan Süleyman Yıldırım'a yeni traktörü teslim edildi.

Ali Rıza Akkır   | 12.08.2021
Muğla'da orman yangınına müdahale eden çiftçinin hasar gören traktörünün yerine yenisi alındı

Muğla

Kabaağaç Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale ederken traktörü devrilince yaralanan Süleyman Yıldırım, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un söz verdiği yeni traktörüne kavuştu.

Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz tarafından Yıldırım'a teslim edildi.

Yeni traktörüne kavuşmanın sevincini yaşayan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yetkililere teşekkür etti.

Sadece kendisine değil, yangından zarar gören herkese devletin yardım ettiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Yıldırım, "Hepsinden Allah razı olsun. Bizde vatan için var olalım, el birlik olalım, hep beraber olalım. Her şey için teşekkür ederim." dedi.

Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, devletin tüm yaraları saracağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 21'e çıktı
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Kovid-19 gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir
Endonezya'da Kovid-19 vakalarındaki artış, merkeze uzak bölgelerde bakım hizmetlerinde sıkıntılara yol açıyor
Rusya'da 'günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı can kaybı' kaydedildi

Benzer haberler

Muğla'da orman yangınına müdahale eden çiftçinin hasar gören traktörünün yerine yenisi alındı

Muğla'da orman yangınına müdahale eden çiftçinin hasar gören traktörünün yerine yenisi alındı

Orman yangınlarına müdahale eden hava araçlarının koordinasyonu nasıl sağlandı?

Kütahya'da 4 yıl önce yanan ormanların yerini genç fidanlar aldı

Bodrum ve Milas'taki koylara yatlar ve tekneler gelmeye başladı

Bodrum ve Milas'taki koylara yatlar ve tekneler gelmeye başladı
İzciler de yangından zarar görenler ve bölgedeki ekipler için ter döktü

İzciler de yangından zarar görenler ve bölgedeki ekipler için ter döktü
Yanan 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan uzaydan görüntülendi

Yanan 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan uzaydan görüntülendi