Yaşam

Müdürü olduğu dağ köyündeki okulda 3 öğrencisinin eğitimi için çaba gösteriyor

Bayburt'ta 6 yıl önce Gençosman Köyü Gençağa İlkokulu'na müdür ve öğretmen olarak atanan Erol Koç, eğitim ve düzenlediği etkinliklerle 3 öğrencisini en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyor.

Beşir Kelleci  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Müdürü olduğu dağ köyündeki okulda 3 öğrencisinin eğitimi için çaba gösteriyor Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Trabzonlu 29 yaşındaki sınıf öğretmeni Koç, 2019'da Milli Eğitim Bakanlığınca kente 20 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan okula müdür yetkili öğretmen olarak atandı.

Tek derslikli okulda göreve başlayan Koç, 3. sınıf öğrencisi Fatih Göktuğ Cansız ile 2. sınıf öğrencileri Hafsa Berra Oğul ve Ahmet Adıgüzel'in iyi eğitim alabilmesi için çalışma yürütüyor.

Koç, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle kütüphane ve oyun alanı oluşturmasının yanı sıra okul duvarlarında öğrencilerinin yaptığı ve çeşitli yarışmalarda derece aldıkları resimlere yer verdi.

Bazı dersleri de açık havada işleyen Koç, öğrencilerini doğayla buluşturarak onlara çevre bilincini aşılamayı hedefliyor.

"Zorlu şartlar beni hiç etkilemiyor"

Her gün kent merkezinden servisle okula giderek öğrencilerine ders veren Erol Koç, AA muhabirine, öğrencileriyle kitap okuyarak derse başladığını, derslerin yanı sıra şarkı söyleyip resim yaparak okulu daha eğlenceli ortama dönüştürmeye çalıştığını söyledi.

Öğrencileriyle vakit geçirmekten ve onların derse ilgilerinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Koç, "Kışın kar yağışı ve zorlu şartlar altında buraya gelmeye çalışıyorum. Servis ulaşımda sıkıntı yaşadığı zaman yürüyerek ulaşmaya çalışıyorum. Öğrencilerime bakınca ülkemizin geleceği olan öğretmenleri, doktorları, mühendisleri görüyorum. Dolayısıyla bu gibi zorlu şartlar beni hiç etkilemiyor." dedi.

Okulda 3 öğrenci bulunmasının onlar için avantaj olduğuna işaret eden Koç, her biriyle tek tek ilgilendiğini, derslerin dışında kurslar da açarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya gayret gösterdiğini anlattı.

Koç, öğrencilerinin özellikle resim alanında çok başaralı olduklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İl genelindeki yarışmalarda derece yaptığımızdan dolayı öğrencilerimiz, resim konusunda daha ilgili oluyorlar. Okulumuzun duvarlarını öğrencilerimizle birlikte yaptığımız resimlerle süslüyorum. Bu da öğrencilerin okula daha ilgili olmalarını, okulu daha çok benimsemelerini sağlıyor. Dersler dışında yine öğrencilerimle güzel vakit geçirmek için önceki dönem öğrencilerimle hazırlamış olduğum oyun sınıfında satranç, dama, yapboz gibi zeka oyunları oynayarak güzel vakit geçiriyoruz."

Zaman zaman bazı dersleri de dışarıda gerçekleştirdiklerini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Çocukluğumuzda Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca'nın sözünü hep dinlerdik, 'Sınıf, sadece dört duvarla çevrili yer değil, sınıf her yerdir'. Çocukluğumdan beri bu sözü örnek alarak büyüdüm. Dolayısıyla öğrencilerimle birlikte doğaya çıkıyoruz, kitap okuyoruz, doğayı inceliyoruz. Çeşitli bitkiler, hayvanlar keşfetmiş oluyoruz. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Doğamız, özellikle havalar güzel olduğunda çok elverişli bir ortam sağlıyor."

Koç, merkezi okullara göre köy okullarındaki doğal şartların çok daha zor olmasına karşın Bayburt Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle öğrencilere eğitim için en güzel ortamı sağlayabildiğini anlattı.

Okulun 3. sınıf öğrencisi Fatih Göktuğ Cansız da sınıfının tek öğrencisi olduğunu, hem öğretmeni hem de alt sınıftaki arkadaşları sayesinde yalnızlık hissetmediğini söyledi.

Öğretmenini çok sevdiğini dile getiren Cansız, okulda çok güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

