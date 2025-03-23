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Yaşam

Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere saygı için buluştu

Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale şehitlerine saygı sürüşü gerçekleştirildi.

Bülent Ersöz  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere saygı için buluştu Fotoğraf: Bülent Ersöz/AA

Çanakkale

Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlı motosiklet derneklerinin katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte yurdun dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin motosikletli kortej oluşturdu.

Eceabat İskelesi'nden başlayan yarımada turuna Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek de eşlik etti.

Etkinlikte polis ekipleri motosikletlere "Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır" logolu çıkartmaları yapıştırdı. Koruyucu ekipmanlar, kaskların takılması ve trafik kurallarına uyulması hatırlatıldı.

Eceabat'tan hareket eden motosikletliler, bölgedeki şehitlik ve anıtları gezip, Şehitler Abidesi'nde turu noktalayacak.

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