Milyoner olmak için değil iyilik için yarıştı

Mesleğini Yeryüzü Doktorları üyesi olarak sürdüren, başörtüsü sorunu nedeniyle bir süre Kanada ve Dubai'de çalışmak zorunda kalan 50 yaşındaki Münire Gündoğan, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1991 yılından mezun olan, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde radyoloji ihtisasını tamamlayan Gündoğan, çalıştığı üniversitede yaşadığı başörtüsü sorunu nedeniyle Kanada'ya yerleşti.

Toronto Üniversitesi'nde kadın ve çocuk hastalıkları radyolojisi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Gündoğdu, o yıllarda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Üniversiteyi baskılara rağmen başörtülü okudum. Mezun olduktan sonra da hastanelerde açıkçası iyi karşılanmadım. 'Peruk takarsan seninle çalışmak isteriz.' diyenler oldu. Bu nedenle Kanaya'ya gittim. Kanada'da 2 büyük hastanede çalışma teklifi almama rağmen iki yıl sonra ülkem için geri döndüm. Dünyada sayılı üniversitelerde yüksek lisans yaptıktan sonra küçük bir hastanede ultrason yapmak istemiyorsunuz. Bilginiz ve eğitiminiz yukarıda.... Akademik faaliyetlerde bulunup öğrenci yetiştirmek istiyorsunuz. O yıllarda birkaç üniversiteden olumsuz cevap almıştım. O esnada da ülkemde olmayacak diyerek Kanada'ya geri döndüm. Dalhousie Üniversitesi'nden doçentliğimi radyoloji alanında 2014 yılında aldım."

Kanada'dan sonra 1,5 sene Dubai'de çocuk radyolojisi uzmanı olarak çalıştığını dile getiren Gündoğan, "Al Jalila Children's Specialty Hospital'da çocuk radyolojisini kurdum ve radyoloji bölüm başkanlığını yaptım. Yarı özel ve kraliyete bağlı olan hastane, Birleşik Arap Emirlikleri'nin tek hastanesiydi." dedi.

Kanada ve Dubai'den sonra tekrar ülkesine döndüğünü ve Yeryüzü Doktorları ile çalışmaya başladığını belirten Dr. Gündoğan, Kanada'da yaşarken de Kenya'ya giderek yardıma muhtaç insanlara yardım ettiğini söyledi.

Dr. Münire Gündoğan, sivil toplum örgütleriyle çalışma amacını "Hepimizin kendimize göre meslekleri var. Bu mesleği icra ettikten sonra karşılığında para alıyorsunuz. Kadın hastalarımı teyzem, annem ve kardeşim yerine koyarım. Çocuk hastalar da çocuklarım gibidir. Asla kendi ailemden birine yapmayacağım bir şeyi hastalarıma yapmam. Sivil toplum örgütlerinde çalışma istediğim de ekstra bir şey yapma arzumdan kaynaklandı." sözleriyle aktardı.

"Gönüllü çalışmayı sosyal sorumluluk olarak görüyorum"

Gündoğan, Kenya'da kaldığı dönemde yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kenya'da sağlık ekibinde hizmette bulunurken AIDS'e bağlı tümörler, tüberküloz, sıtma ve enfeksiyonlara bağlı hastalıkların yaygın olarak yaşandığını gördüm. Savunmasız kadınlar ve çocuklar beni hem doktor hem de insan olarak üzüyor ve derinden yaralıyor. Temel hak ve özgürlük dediğiniz birçok şey o insanlarda yok. Onlar için akan temiz su, çeşmeyi açıp suyunuzun akması bile lüks oluyor. Rahmetli babam, ilim aşığı ve iyi bir Müslüman'dı. Çok sık bize söylediği bir şey vardı; 'Her şeyin zekatını vermek lazım ve her şeyin zekatı da kendi cinsindendir.' Örneğin, ilminiz varsa o ilmi ücretsiz anlatmak, onun zekatıdır ve onu bereketlendirir. Gönüllü çalışmayı sosyal sorumluluk olarak görüyorum. Rabb'im bana her şeyi verdi, ben de onun zekatını vermek istediğim için sosyal projelerde yer almak istedim."

Kazandığı parayı Yeryüzü Doktorları'na bağışladı

Sivil toplum örgütlerine yardım konusunda elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren Gündoğan, yarışmaya katılma sürecini şöyle anlattı:

"Memlekete yeni dönmüştüm. Bir akşam yeğenlerimle ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını izlerken soruların çoğuna doğru cevap verdim. Yeğenlerim çok ısrar ettiği için yarışmaya başvurdum. Bir hafta sonra da ilk görüşme için çağırdılar. Önce tereddüt ettim. Birinci görüşmeden sonra ikinciye de çağırdılar. Bir yandan gitmek istemiyorsunuz, bir yandan da ayaklarınız götürüyor. 'Cumartesi gelip çekim yapacağız.' dediler. Yarışmaya 3,5 milyon kişi başvurmuş. Bunların içinden seçildim. 'Bunda da hayır vardır.' diye katılmak istedim. Böylece Yeryüzü Doktorları'nın da tanıtımına vesile olacağını düşündüm. Kazanacağım parayı da Yeryüzü Doktorları'na bağışlamaya karar verdim. Dernek Başkanımız Yahyahan Güney'i de bilgilendirdim. Ekranda 11 Şubat'ta yayınlanan yarışmaya katıldım. Evde ile ekranda farklı olduğunu anladım. Bildiğim halde soruları yanıtlarken joker kullandım. 60 bin liralık 6. soruda elendim. 'Hangisinin ABD'de bir üniversite tarafından verilmiş fahri doktorası vardır?' sorusuna, 'Homer Simpson' cevabıyla elendim. Doğru cevap 'Kurbağa Kermit'ti. Bildiğim bir soruya heyecandan yanlış cevap verdim. 15 bine düştüm. Bu kazandığım parayı da Yeryüzü Doktorları'na ihtiyacı olan insanların sağlık sorunlarına çözüm olması için bağışladım."

"Hayatımı kitap yapmak istiyorum"

Yarışmadan sonra çok güzel tepkiler aldığını anlatan Gündoğan, "Yarışmadan sonra Instagram'daki yorumlardan biri beni çok etkiledi. Yorumda, 'Kendimden utandım, bayağı pofuduk bir ev teyzesi beklerken, hayat hikayesini hayranlıkla okudum. Hepimizin sizin gibi kadınlara ihtiyacı var. Başarıların daim olsun güzel kadın. Senin gibiler hep var olsun.' yazıyordu. Bu yorum artık bu ön yargıların bırakılması gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Dr. Münire Gündoğan, Yeryüzü Doktorları üyesi olduğunu ifade ederek, gelecekte yaşadıklarını anlattığı bir kitap yazmak istediğine değindi.

Gündoğan, "Benim kendi kendimle kalmaya ve içime yolculuk yapmaya ihtiyacım var. Tıp dışı kitapları okuduğum bir dönemdeyim. Çok uzun süre gönlümde olan bir şey var. Yarışmadan sonra olumlu tepkiler alınca daha çok netleşti. Hayatımı roman tarzında yazmak istiyorum. 50 yaşındayım, yarım asır. Belki birilerine ilham kaynağı ya da örnek olur." ifadelerini kullandı.