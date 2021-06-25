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Yaşam

Mersin'de 108 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a doğum günü sürprizi

Serkan Avci   | 25.06.2021
Mersin'de 108 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a doğum günü sürprizi

Mersin

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Mersin Şubesi üyeleri, 108 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın doğum gününü kutladı.

TKKD Mersin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Belgin Gürağaç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sümerolog Çığ'ı doğum gününde evinde ziyaret etti.

Çığ'ın doğum gününü kutlayan dernek üyeleri, ünlü Sümeroloğa pasta ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürağaç, kendilerine ilham veren Çığ'ın, Türk kadınına örnek bir kimlik taşıdığını belirtti.

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