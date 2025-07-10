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Dünya

Tayland’da "Moo Deng" adlı cüce su aygırının birinci yaş günü kutlamasına binlerce kişi katıldı

Tayland’da 10 Temmuz 2024’te dünyaya gelen ve sosyal medyada ilgi gören "Moo Deng" adlı cüce su aygırının birinci yaş günü, Chonburi kentindeki Khao Kheow Hayvanat Bahçesi’nde binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Emirhan Demir  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Tayland’da "Moo Deng" adlı cüce su aygırının birinci yaş günü kutlamasına binlerce kişi katıldı

Chonburi

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Moo Deng’i görmeye gelen ziyaretçi sayısının, öğle saatlerinde 12 bine ulaştığını açıkladı.

Doğum günü kutlamaları kapsamında, Moo Deng temalı hediyelikler çevrim içi açık artırmayla satışa sunuldu; elde edilen gelir hayvanat bahçesindeki hayvanların bakımında kullanılacak.

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Moo Deng’in doğum günü pastasına sponsor olma hakkı için düzenlenen açık artırma, yaklaşık 3 bin dolara alıcı buldu.

Hayranlar, meyve ve sebzelerden hazırlanan pasta Moo Deng’e servis edilirken doğum günü şarkıları söyledi ve bol bol fotoğraf çekti.

Tayland dışından gelen ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği ve 4 gün süreceği açıklanan etkinliklere, 12 yaş altı çocuklar ücretsiz katılabiliyor.

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