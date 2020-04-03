Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası ve Kısa Çalışma Ödeneği konularına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer'in masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlatması, takdir topladı.

Mehmet Akif Aldoğan   | 03.04.2020
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulunda görevli Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer, evindeki bir masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı. 

Dinçer, bu şekilde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafı gören TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, "Türkçe öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Şentop'un talimatıyla yetkililer tarafından Dinçer'in evine yazı tahtası da götürüldü.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da sosyal medya hesabından Dinçer'in fotoğrafını paylaşarak, "Ben bu ülkeye, bu ruha hayranım." ifadesini kullandı.

Melike öğretmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBA TV'de uzaktan eğitimin başlamasının ardından, okulun öğretmenleri olarak öğrenci ve velilere rehberlik yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin uzaktan eğitimden en iyi şekilde yararlandıklarını anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Bizler de onlara anlamadıkları konuları tekrar ederek, çözemedikleri soruları çözerek destek olamaya çalışıyoruz. Tabii evimizden bu şekilde destek olmaya çalışırken, çeşitli kaynak sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Ben evimizdeki masayı tahta olarak kullanarak bu sıkıntılardan birini aşabildiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin gözünde en ufak bir ışık, en ufak bir mutluluk olabildiysek ne mutlu bizlere. Bu süreçte öğretmen arkadaşlarıma da örnek olması için belki onların da ihtiyaçları olur düşüncesiyle ben bu görüntüleri paylaşmak istedim. Çok şükür ki olumlu bir şekilde karşılandı."

Dinçer, kendisini tebrik eden TBMM Başkanı Şentop ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran'a teşekkür etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'de koronavirüs ve İsrail ablukasının maliyeti 200 milyon dolar
Koronavirüsle mücadelede 'bireysel sorumluluk' uyarısı
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
ABD'de koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 58'e yükseldi
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Benzer haberler

Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

Karantinadaki öğrencilerden yurtlara ve görevlilere övgü dolu sözler

Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi

Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor

Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor

Müzisyen çift evlere 'Facebook' üzerinden konuk oluyor

Müzisyen çift evlere 'Facebook' üzerinden konuk oluyor
Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı

Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı