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Yaşam

Melen Çayı Havzası sonbaharın renklerini kuşandı

Düzce'de doğan ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nın çevresindeki ağaçlar, sonbaharın renklerine büründü.

Davut Genç  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Melen Çayı Havzası sonbaharın renklerini kuşandı Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Sonbahar mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği Melen Çayı Havzası'nda ağaçlar, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla güzel manzara oluşturdu.

Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar, akarsuyla bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Melen'in sonbahar manzarası dronla görüntülendi.

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