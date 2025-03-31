Mayın patlaması sonucu gözlerini kaybeden Iraklı genç, bisiklet tamirciliği yapıyor
Irak'ın Süleymaniye kentinde çocuk yaşta mayın patlaması sonucu görme yetisini kaybeden ancak yaşadığı zorluklara rağmen bisiklet tamiri yaparak geçimini sağlayan Iraklı genç, azim ve başarısıyla gençlere örnek oluyor.
Süleymaniye
Süleymaniye'nin Ranya ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Ziryan Hıdır Hasan, İran sınırı yakınında Baas rejimi döneminde yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu 5 yaşında görme yetisini kaybetti.
Görme engeline rağmen yılmayarak el becerilerini geliştiren Hasan, bisiklet tamiri yaparak ailesinin geçimine katkı sunuyor.
Ranya'yı sokak sokak bildiğini belirten Hasan, sınırlı da olsa ilçede bisiklet ve araba kullanabildiğini söylüyor.
Hasan, görme engeline rağmen yılmayarak çalışmasının gençlere örnek olması gerektiğini vurguluyor.
Zorluklara rağmen bisiklet tamirciliğiyle geçiniyor
AA muhabirine konuşan Hasan, 1991 yılında doğduğunu ve henüz 5 yaşındayken bir mayın patlamasında görme yetisini yitirdiğini dile getirdi.
Yaşadığı zorluklara rağmen yılmayarak el becerilerini geliştirdiğini anlatan Hasan, "İlk işim 7 yaşında su motorunu tamir etmek oldu. Bundan sonra kendime inancım arttı ve 2006 yılında işe başladım. Hâlâ bisiklet ve motor tamirciliğini sürdürüyorum." dedi.
Hasan, 7 yaşından beri el becerilerini tek başına geliştirdiğini, hiç kimseden yardım almadan dükkanında tamirat işleri yapmaya devam ettiğini söyledi.
"Eğer ben yapabiliyorsam, siz hayli hayli yapabilirsiniz"
Yaşadığı ilçenin cadde, sokak ve her karışını ezbere bildiğini belirten Hasan, "Hafızamda 1000 telefon numarası bulunuyor. Hiç kimseye telefonda şu numarayı çevir demiyorum ve kendi kendime iletişim kuruyorum." diye konuştu.
Hasan, görme engeline rağmen ilçe içinde sınırlı da olsa bisiklet ve araç kullandığını anlattı.
Zorluklara rağmen azmiyle dikkati çeken Hasan, gençlerin de kendi durumundan ders çıkarması gerektiğini vurguladı.
Hasan, şunları söyledi:
"Ben Ranya'da gözlerini yitiren gençlerden biriyim. Ancak buna rağmen çalışıyorum ve görüldüğü gibi işime devam ediyorum. Gençler Allah'ın bir yerden alıp bir yerden vereceğini hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar. Allah'ın yardımıyla ölene kadar da devam edeceğim. Gençlere şunu söylemek istiyorum; hiçbir zaman 'ben iş yapmam, sevmem, çalışamam' demesinler. Eğer ben yapabiliyorsam, siz hayli hayli yapabilirsiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.