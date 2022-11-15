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Yaşam

Malatya'da sonbahar renklerinin hakim olduğu kayısı ağaçları dron ile görüntülendi

Dünyanın önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'daki kayısı ağaçları, sonbahar mevsimiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Kadir Aydın   | 15.11.2022
Malatya'da sonbahar renklerinin hakim olduğu kayısı ağaçları dron ile görüntülendi Fotoğraf: Kadir Aydın/AA

Malatya

Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte sonbaharla birlikte ağaçlarda oluşan güzel renkler dron ile görüntülendi.

İlgi çekici görüntüsüyle doğal stüdyoyu andıran kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor.

Renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.


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