Malatya'da sonbahar renklerinin hakim olduğu kayısı ağaçları dron ile görüntülendi
Dünyanın önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'daki kayısı ağaçları, sonbahar mevsimiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.
Malatya
Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte sonbaharla birlikte ağaçlarda oluşan güzel renkler dron ile görüntülendi.
İlgi çekici görüntüsüyle doğal stüdyoyu andıran kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor.
Renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.