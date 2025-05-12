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SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Okan Coşkun  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, İnönü Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesi Stadyumu üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Stadyum üzerinde akrobatik uçuş gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü 10 binden fazla vatandaş izledi.

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Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından öğrencileri selamladı.

Vatandaşların alkışlarla ekibe destek verdiği gösteride, heyecan dolu anlar yaşandı.

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SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı

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