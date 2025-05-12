SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Malatya
Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, İnönü Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesi Stadyumu üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
Stadyum üzerinde akrobatik uçuş gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü 10 binden fazla vatandaş izledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından öğrencileri selamladı.
Vatandaşların alkışlarla ekibe destek verdiği gösteride, heyecan dolu anlar yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.