Dolar
38.76
Euro
42.95
Altın
3,223.48
ETH/USDT
2,448.60
BTC/USDT
101,641.00
BIST 100
9,747.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bahçeli, Kabine Toplantısı'na "ay-yıldız" motifli 102 gül gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na "ay-yıldız" motifli kırmızı ve beyaz güller gönderdi.

Merve Yıldızalp  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Bahçeli, Kabine Toplantısı'na "ay-yıldız" motifli 102 gül gönderdi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne, Cumhuriyet'in 102'nci yılına atfen ay-yıldız motifli 102 gül gönderdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güllerle birlikte iletilen notta, "Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal mutabakatın sağlanması ve Terörsüz Türkiye'nin inşası yolunda gösterdiğiniz milli iradeye takdir ve teşekkürlerimizi arz eder, Bakanlar Kurulunuza da başarılar dilerim." ifadesi yer aldı.

Kırmızı beyaz güllerin bulunduğu çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Bahçeli, Kabine Toplantısı'na "ay-yıldız" motifli 102 gül gönderdi
SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı
İstanbul Photo Awards'un ödüllü fotoğrafçılarına göre görsel anlatım, sert gerçekleri göstermenin anahtarı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Bahçeli, Kabine Toplantısı'na "ay-yıldız" motifli 102 gül gönderdi

Türkiye, dünyanın en sıcak krizlerinde arabuluculuk yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması noktasında kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması noktasında kararlıyız
İletişim Başkanı Altun'dan, "Anneler Günü" paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan, "Anneler Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet