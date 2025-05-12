Bahçeli, Kabine Toplantısı'na "ay-yıldız" motifli 102 gül gönderdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na "ay-yıldız" motifli kırmızı ve beyaz güller gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne, Cumhuriyet'in 102'nci yılına atfen ay-yıldız motifli 102 gül gönderdi.
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Güllerle birlikte iletilen notta, "Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal mutabakatın sağlanması ve Terörsüz Türkiye'nin inşası yolunda gösterdiğiniz milli iradeye takdir ve teşekkürlerimizi arz eder, Bakanlar Kurulunuza da başarılar dilerim." ifadesi yer aldı.
Kırmızı beyaz güllerin bulunduğu çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.
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