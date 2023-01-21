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Yaşam

Lübnanlı 78 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu "yaşlılığa" meydan okuyor

Lübnanlı 78 yaşındaki Riyad Muneymine, 60 yıldan uzun süredir devam ettiği vücut geliştirme sporuyla adeta yaşlılığa meydan okuyor.

Mahmut Geldi, Wassim Samih Seifeddine   | 21.01.2023
Lübnanlı 78 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu "yaşlılığa" meydan okuyor Fotoğraf: Ali Hankır/AA

Sayda

Lübnan'ın güney kenti Sayda sakinlerinden Muneymine, 16 yaşında başladığı vücut geliştirme sporu sayesinde 78 yaşında olmasına rağmen daha genç göründüğünü söylüyor.

Muneymine, emekli olduktan sonra profesyonel halter turnuvalarından uzak duruyor olsa da haftanın 6 günü ağırlık kaldırarak vücudunu geliştirmeye devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Riyad Muneymine, 1961 yılında Sayda Spor Kulübüne üye olmasının ardından birçok yerel ve uluslararası turnuvaya katıldığını belirtti.

60 yıldan uzun süredir spor yaptığını anlatan Muneymine, sabahın erken saatlerinde Sayda'daki spor salonlarından birine giderek saatlerce farklı ağırlıkları kaldırarak kaslarını geliştirdiğini dile getirdi.

Muneymine, birkaç ay sonra 79 yaşına gireceğini ifade ederek "Kulüplerdeki antrenmanlarda çeşitli zorlukları aşarak bugüne kadar geldim. Günlük antrenmanları aralıksız yapmaya devam ettim." dedi.

"Spor sağlıklı yaşamın sırrıdır"

Sporun sağlıklı yaşamın sırrı olduğunu vurgulayan Muneymine, spor kulübünü bir "hastaneye" benzeterek, düzenli yapılan sporların vücut üzerinde iyileştirici etkisi olduğunu söyledi.

Muneymine, hastalıklardan korunmak isteyen herkesin sık sık spor yapması gerektiğini dile getirerek, "Hastaneler, spor yapmayanları bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ara vermeden devam ettiği sporun kendisi için bugüne kadar sağlık güvencesi olduğunu, bundan sonra da yaşlılığa meydan okuma aracı olduğunu vurgulayan Muneymine, "Sporla vücuduma verdiğim önem ilacımdır. Bu yaşta spor yapmak bana, spor salonlarında gördüğüm gençlerin yaşında olduğumu hissettiriyor." diye konuştu.

Lübnanlı deneyimli vücut geliştirme sporcusundan gençlere "doping" uyarısı

Gençlere doping ilaçlarını kullanmama tavsiyesinde bulunan Muneymine, bunun erken ölümlere neden olabildiği gibi vücutlarını kaslı göstermeye çalışan gençler için uzun vadede ciddi olumsuz etkileri olduğu uyarısı yaptı.

Kendisinin spora başladığı yıllarda doping ilaçlarının kullanılmadığını söyleyen Muneymine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan'da 1975 yılında başlayan iç savaşla birlikte doping de yayıldı. O dönemden itibaren Lübnan piyasasına giren şirketler, ülkenin dört bir yanında açılan spor salonlarına dağıtmaya başladılar. İnsanın sağlığı iç organlarının sağlıklı olmasına bağlıdır. Doğal olmayan her madde de insanın iç organlarını olumsuz etkiliyor."

Lübnanlı sporcu, spor salonlarında karşılaştığı gençlere sık sık vücutlarına iyi gelecek tavsiyelerde bulunduğuna işaret etti.

Bir dönem Lübnan'daki turistik merkezlerde yüzme dersleri verdiğini kaydeden Muneymine, son olarak Suudi Arabistan'daki bir askeri hastanenin spor salonunda eğitmen olarak çalışma teklifi aldığını sözlerine ekledi.

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